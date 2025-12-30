Universidad de Chile se lanzó con todo en el mercado de fichajes. El conjunto laico no pierde el tiempo y va por nuevos rostros para su plantel profesional: la prioridad está más que clara.

Así lo reveló Manuel Mayo en conferencia de prensa. El gerente deportivo del cuadro universitario explicó qué posición es la que tendrá más incorporaciones para la temporada 2026.

Según comentó el dirigente de los estudiantiles, la zona ofensiva está en el puesto número 1. Tras la salida de las principales piezas en dichas labores, habrá una reestructuración.

“Vamos a reforzar con delanteros, tenemos que traer jugadores de jerarquía con distintas características. Sobre todo en esa posición, donde en un partido puede haber un cambio por el momento del juego”, expresó.

“Al menos, vamos a reforzar con dos o tres jugadores esa zona. En el resto de zonas, como dije en un principio, estamos alineados con Francisco (Meneghini)”, agregó desde el CDA.

Manuel Mayo explicó cómo actuará Universidad de Chile en el mercado de fichajes. (Imagen: Photosport)

¿Universidad de Chile solo incorporará delanteros?

Finalmente, Manuel Mayo detalló que los otros puestos serán analizados por su departamento y por el cuerpo técnico entrante. Por el momento, el foco está en encontrar nuevos goleadores.

“Estamos avanzando, pero dar con seguridad una posición, además de los delanteros, no ayudaría. De seguro, dos o tres delanteros y el resto de las posiciones lo estamos evaluando“, cerró.

En resumen:

La dirigencia azul busca no solo cantidad, sino también una diversidad de perfiles que le permitan a Paqui Meneghini tener variantes tácticas durante los partidos: