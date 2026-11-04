Borussia Dortmund y Real Betis de Manuel Pellegrini se ven las caras este miércoles en un duelo clave de la Liga de Campeones.

Manuel Pellegrini tendrá una exigente prueba en la UEFA Champions League. Este miércoles, el Real Betis visitará al Borussia Dortmund, en un compromiso especial para el entrenador chileno, quien regresará a un escenario que le trae recuerdos de una de las eliminaciones más dolorosas de su carrera.

El Ingeniero volverá al Signal Iduna Park, donde en la temporada 2012-2013 vivió la polémica eliminación de su Málaga ante el conjunto alemán en los cuartos de final de la Champions League. Aquella llave quedó marcada por cuestionados cobros arbitrales en los minutos finales, cuando el equipo español estuvo muy cerca de conseguir una histórica clasificación.

Ahora, más de una década después, Pellegrini buscará escribir una historia diferente en territorio alemán. El entrenador chileno llega con un gran presente en el certamen continental, ya que el Betis suma nueve puntos de nueve posibles y pretende mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones.

SEVILLE, SPAIN – OCTOBER 21: Manuel Pellegrini, Manager of Real Betis Balompie, looks on before the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 match between Real Betis Balompie and Feyenoord at Estadio de La Cartuja on October 21, 2026 in Seville, Spain. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Posibles formaciones Dortmund vs. Real Betis

Borussia Dortmund: Kobel; Gadou, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Nmecha, Veerman, Svensson; Fábio Silva o Chukwuemeka, Jobe Bellingham; y Guirassy.

Kobel; Gadou, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Nmecha, Veerman, Svensson; Fábio Silva o Chukwuemeka, Jobe Bellingham; y Guirassy. Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Diego Llorente, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Fornals o Dani Ceballos; Antony, Isco, Abde; y Troy Parrott.

¿A qué hora juegan Borussia Dortmund vs. Real Betis?

El encuentro se disputará este miércoles 4 de noviembre, a partir de las 17:00 horas de Chile, en el Signal Iduna Park de Alemania.

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¿Dónde ver Borussia Dortmund vs. Real Betis?

El compromiso será transmitido por una de las señales de ESPN en televisión, mientras que en streaming estará disponible a través del plan Premium de Disney+.