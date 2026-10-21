Manuel Pellegrini elige al mejor del Real Betis tras triunfazo en Champions League: “Extraordinario”

El Ingeniero llenó de elogios a una de sus figuras en el Betis tras lograr puntaje perfecto en el arranque de la Champions League.

Real Betis continúa haciendo historia en Champions League. El conjunto de Manuel Pellegrini consiguió una trabajada victoria por 1-0 ante Feyenoord y alcanzó un registro histórico para el club: nueve puntos de nueve posibles en las primeras tres jornadas de la fase de liga.

Tras los triunfos ante Lille y Porto, el conjunto verdiblanco volvió a celebrar gracias a Isco, quien de penal marcó el gol de la victoria y se convirtió en la gran figura de una noche especial para los béticos. Y es que en conferencia de prensa, el “Ingeniero” no escondió su admiración por el mediocampista español, a quien destacó como uno de los más determinantes del plantel.

Manuel Pellegrini eligió a Isco como el mejor del Betis (Photo by Fran Santiago/Getty Images).

“Es un futbolista de un nivel extraordinario y tiene la facilidad para jugar así. La lesión era tremenda, juega poco y vamos dosificándolo bien. Creo que es una gran noticia porque nos da muchísimo. Me alegro que esté cada día mejor”, expresó el entrenador chileno sobre el rendimiento de Isco.

El técnico también valoró el aplomo de otros jugadores que se han llevado buena parte de la exigente temporada. “En el caso de Abde y Fran García, son dos jugadores muy potentes, pero no sólo ellos pueden jugar tres partidos en una misma semana. Tenemos que jugar 8 en 28 días. Hay algunos que se recuperan mejor que otros. Ellos lo hacen rápido. Junior Firpo está ahora lesionado y Fran García anda bien, mientras que Ez Abde no comenzó jugando por lesión, por lo que no está muy sobrecargado”, explicó Pellegrini.

Real Betis y un inicio histórico en Champions League

Con nueve unidades, el Betis se instaló en la parte alta de la tabla de posiciones de la fase de liga, igualando la línea de equipos como Paris Saint-Germain, Aston Villa, Liverpool y Real Madrid.

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El próximo desafío del conjunto verdiblanco será de visitante al Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park: el encuentro está programado para el miércoles 4 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.