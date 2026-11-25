El Ingeniero volvió a dejar con la boca abierta a la prensa española tras el triunfazo del Real Betis sobre Slovan Bratislava en Champions League.

Manuel Pellegrini volvió a ganarse los elogios de la prensa española. El técnico chileno consiguió un importante triunfo por 2-0 del Real Betis ante Slovan Bratislava en la Champions League, resultado que dejó a los verdiblancos en el cuarto puesto de la competición y bien encaminados en su objetivo de avanzar a los octavos de final.

La victoria también le permitió al Ingeniero dejar atrás las críticas que había recibido tras el empate del pasado domingo frente a su clásico rival. Así lo destacó el diario ABC de Sevilla, que valoró la capacidad del entrenador nacional para responder en la cancha.

“Las críticas sobre Manuel Pellegrini suelen resistir poco tiempo. Si en el corto plazo, en ese partido a partido, se pueden encontrar focos para discutir algunas de las decisiones del chileno, en la carrera larga Pellegrini siempre gana”, publicó el citado medio.

Real Betis volvió a ganar en Champions League (Photosport).

El periódico también destacó la política de rotaciones del entrenador chileno. “Seis cambios en la alineación inicial para seguir implicando a todos los futbolistas, con unas rotaciones que ya se han convertido en sello particular de la hoja de excel de Pellegrini”, apuntó ABC, que además resumió su filosofía con una frase: “De nuevo la maratón por delante de los 100 metros en la libreta de Pellegrini”.

Por su parte, Estadio Deportivo también tuvo palabras de reconocimiento para el entrenador chileno, al que calificó con nota 10 por su trabajo al mando del conjunto andaluz.

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“Sigue haciendo historia y rompiendo techos históricos. Ahora, también será el que más lejos llegó en Champions, como antes en la Europa League y en la Conference. A día de hoy, tiene al Betis como cuarto mejor equipo de LaLiga y como el cuarto mejor del continente”, destacó el medio español.

En síntesis…