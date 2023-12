Este sábado, Universidad de Chile cerrará su temporada correspondiente al año 2023, donde esperan derrotar a Ñublense y esperar si aquel resultado, les alcanza o no, para llegar a la Copa Sudamericana.

Sin embargo, además de ser el último partido y el encuentro final que dirigirá el argentino Mauricio Pellegrino, también significa algo muy importante y potente, sobre todo para sus hinchas.

Y es que ellos, principalmente fueron los perjudicados por la reestructuración llevada a cabo en el Estadio Nacional pensando en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023.

Es por eso, que la U tuvo una itinerancia obligada ya que no podían ocupar el principal recinto deportivo del país, algo donde los universitarios son verdaderos locales a lo largo de la historia del fútbol chileno.

Universidad de Chile cierra tres años del terror

Es ahora, en que el duelo ante los chillanejos, no solo es el último del torneo, si no el duelo final en que no pudieron ser locales en el Estadio Nacional y solo un compromiso ante Universidad Católica el año 2022, las puertas del recinto ñuñoíno se abrieron, pero no hubo más instancias.

Todo arrancó el año 2021 cuando solo pudieron usar el estadio para el duelo por Copa Libertadores ante San Lorenzo de Almagro en el mes de marzo, de ahí en más, el Estadio El Teniente de Rancagua fue “la casa” de la U, salvo el duelo ante O’Higgins que por temas reglamentarios, tuvieron que jugar en Valparaíso.

Sin embargo, el 5 de diciembre de ese año, si bien fue la alegría máxima para la U manteniendo la categoría en el Estadio El Teniente, desmanes producidos en los alrededores de la ciudad, provocaron que el alcalde, Juan Ramón Godoy tomase una drástica decisión y era que no quería ver nada que tuviese el color azul, pagando justos por pecadores.

El 2022 Valparaíso, Santa Laura y hasta el Fiscal de Talca para el Superclásico frente a Colo Colo, fueron los escenarios que albergaron a los estudiantiles en su condición de anfitrión por el torneo de Primera División.

En 2002, la U recibió a Colo Colo en Talca (Photosport)

Para qué hablar de este 2023, el propio Santa Laura, Valparaíso e incluso La Serena (y esos 30 minutos en Concepción ante la UC) fueron los recintos donde la U hizo de local, donde muchas veces elaborando planes de seguridad, rogando en algunas ciudades, recibiendo portazos de alcaldes y delegados presidenciales, en fin. Todo lo peor que le podía ocurrir a los aficionados y obviamente a la institución misma.

La U fue local ante Magallanes en La Serena (Photosport)

Pero no hay mal que dure cien años y tras el tercero, este 9 de diciembre de 2023 terminará este duro pasar del Romántico Viajero, para así el próximo año, volver al reducto de Avenida Grecia.

La U vuelve al Nacional el año 2024 (Archivo)

¿Cuál es el rendimiento de la U como local en los últimos tres años en el campeonato nacional?

Los azules han disputado 44 partidos (a falta de uno) como local fuera del Estadio Nacional en los últimos tres torneos. Ha ganado 14, misma cantidad de empates y 16 derrotas.

El rendimiento de los estudiantiles como anfitrión alcanza el 42,4% considerando los torneos del año 2021, 2022 y 2023.

¿Cuál será el último partido de Universidad de Chile en el 2023?

Los azules cerrarán su año 2023 recibiendo a Ñublense por la trigésima fecha, en el Estadio Santa Laura. En principio, el día sábado 9 de diciembre a las 18 horas.