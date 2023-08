Histórico de Universidad de Chile no baja los brazos y cree que aún se puede pelear por el título: "Importa ganar, más que jugar bonito"

Luego de la derrota por dos goles a uno frente a Magallanes, Universidad de Chile lamenta la tercera caída consecutiva en el Campeonato Nacional y que hace peligrar la posibilidad de ir a pelear por el título.

Las opciones numéricas están, pero no así el fútbol que muestra el equipo que dirige Mauricio Pellegrino y esa razón, permite dudar si los azules irán a pelear por una nueva corona.

El histórico de la U, Cristián Mora, en diálogo con Bolavip Chile, reconoce que posibilidades existen, pero pensando en el fútbol de los universitarios, hace estar más o menos resignados. “Mientras hayan chances matemáticas todavía se puede dar el campeonato, pero como están jugando, la verdad es que se ve difícil”, afirmó el ex futbolista.

En relación a las declaraciones de Matías Zaldivia quien sostiene que aún se puede ir por el torneo, el ex polifuncional valoró aquello, porque es lo que todo jugador de la U debe hacer. “Todo jugador que está en la U debe dar el mensaje que va a pelear hasta el final y así debe ser, pero la realidad es muy distinta por cómo juegan”, expresó.

Mora valoró la declaraciones de Matías Zaldivia sobre la idea de seguir peleando (Photosport)

Sobre si deben variar a línea de cuatro en defensa, Mora no lo dudó y está de acuerdo, puntualmente, porque es el esquema que les dio mejores resultados. “Es que eso es lo que le dio mejor resultado, le dio más solidez defensiva. Costaba que los equipos le convirtieran goles e incluso no le llegaban al arco. No tiene jugadores rápidos en defensa, entonces lo mejor es volver al 4-4-2″, afirmó.

Finalmente y reiterando si es que no hay que perder la fe de ir por la copa, el ex seleccionado chileno manifestó que “no hay que perder la fe, la U está obligada a ganar y estar siempre en los primeros lugares independiente de la forma que juegue. Importa ganar, más que jugar bonito”, cerró Mora.