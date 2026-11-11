VIDEO | La polémica jugada que desató la indignación en Universidad de Chile y apunta al arbitraje

La jugada que genera la indignación total en la Universidad de Chile contra el arbitraje.

Universidad de Chile logró un triunfo crucial el pasado fin de semana dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ vencieron por 2-1 a Cobresal y se mantienen enfocado en su lucha por el Chile 2.

Dentro de lo que fue este importante triunfo, hay una situación que ha generado una gran indignación en el conjunto ‘Laico‘, la que causa un llamado de atención para el arbitraje.

Durante el partido entre la U y Cobresal, se produjo una jugada más que polémica, en la que el volante de la visita, Felipe Villagrán le realizó un fuerte entrada a Lucas Barrera, la que el juez Piero Maza solo decidió amonestar con tarjeta amarilla al jugador de Cobresal.

En la últimas horas, se dieron a conocer diversas imágenes sobre esta dura infracción a Lucas Barrera, los que han generado una gran indignación en la Universidad de Chile contra el arbitraje ante la disparidad de criterios ante esta misma jugada, la que en otros partidos, ha significado la tarjeta roja para los infractores, algo que no ocurrió en esta oportunidad.

VIDEO: LA DURA ENTRADA A LUCAS BARRERA QUE INDIGNA EN LA U