Universidad de Chile derrota a Cobresal: así va la lucha por el Chile 2 con la Universidad Católica

Universidad de Chile vence por 2-1 a Cobresal y se mantiene firme en la lucha por el Chile 2.

Universidad de Chile tenía hoy un duelo más que importante dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ buscaban dejar atrás lo que fue su derrota en el torneo ante la Universidad Católica, el que encendió la lucha entre ambos por el Chile 2.

Hoy, el equipo que comanda Fernando Gago se medía ante Cobresal, con la misión de poder conseguir un triunfo, ya que desde temprano, la Universidad Católica cumplió con su tarea y venció por 3-0 a Deportes Limache, superando a la U en el segundo lugar.

En lo que fue una apretado compromiso en el Estadio El Teniente de Rancagua, la Universidad de Chile pudo vencer por 2-1 a Cobresal y se mantiene firme en el segundo puesto de la tabla.

Con este resultado, la Universidad de Chile llegó al segundo lugar de la tabla de posiciones con 51 puntos, mientras que Cobresal se quedó en el 14° lugar con 27 unidades.

La U y Cobresal disputaron un intenso duelo | Foto: Photosport

Para lo que será la próxima fecha, la que se desarrollará posterior a la Fecha FIFA, los ‘Azules’ se enfrentarán a O’Higgins de Rancagua en condición de visitante, mientras que los ‘Mineros’ recibirán en condicón de local a Audax Italiano.