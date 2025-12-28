Pablo Aránguiz vivió un 2025 más agraz que dulce con Unión Española. El jugador formado en Independencia fue el líder indiscutido portando la jineta de capitán del equipo. Sin embargo, poco y nada pudo hacer para evitar el descenso de los hispanos como colistas absolutos del certamen.

Aránguiz dejó anteriormente su huella en Universidad de Chile, razón por la que no se olvida del ‘Romántico Viajero’. Así lo demuestra con su hijo Martín, quien a sus siete años de edad hace de las suyas en la escuela oficial del cuadro laico en Chicauma: “Martín Aránguiz llegó a nuestra escuela en 2023, con apenas cinco años, y desde el primer día mostró algo distinto”, confesó a BOLAVIP la directora Marión Estrada.

Sobre las cualidades del pequeño en formación, señala que: “Es un defensor con una personalidad muy marcada dentro de la cancha: decidido, seguro y con una capacidad de remate poco común para su edad. Se ha transformado en una verdadera muralla para el equipo y, además, es el encargado de los tiros libres, muchos de los cuales terminan en gol”.

“A lo largo de estos años ha sido premiado en cada temporada como el mejor defensa de su categoría, y este año recibió el reconocimiento de “El Hachero”, por su manera tan clara y determinada de cortar el juego”, agregó.

Marión habló además de las virtudes del retoño de ‘Pablito’, sin esconder además su anhelo de verlo algún día brillar con la camiseta del conjunto universitario: “Martín es un jugador apasionado, disciplinado y con un futuro muy prometedor. Ojalá algún día podamos verlo defendiendo los colores del equipo de nuestros amores, Universidad de Chile, tal como lo hizo su padre”.

