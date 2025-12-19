La delantera de Universidad de Chile podría sufrir un golpe importante en los próximos días. Lucas Di Yorio, uno de los nombres fuertes del ataque azul, está muy cerca de dejar el Centro Deportivo Azul para continuar su carrera en el fútbol mexicano, justo cuando el cuadro laico se prepara para una temporada en la que necesita reforzar su poder ofensivo.

Según información recopilada por BOLAVIP, el delantero argentino tendría prácticamente acordado su traspaso al Santos Laguna de la Liga MX. La operación avanza rápidamente y solo restan detalles finales para que el atacante ponga rumbo a su nuevo desafío. Desde el entorno del jugador, la sensación es clara: el movimiento es inminente.

Lucas Di Yorio estaría a detalles de fichar por el Santos Laguna de México. (Foto: Photosport)

De hecho, fuentes cercanas al propio Di Yorio reconocieron a nuestro portal que “estaría todo encaminado”, confirmando que las negociaciones están en una etapa decisiva.

Si nada cambia en las próximas horas, Lucas Di Yorio dejará la Universidad de Chile para transformarse en nuevo refuerzo de Santos Laguna. En el CDA ya asumen que su salida es casi un hecho y la dirigencia deberá actuar con rapidez para cubrir la vacante del delantero que este año registró 14 tantos con la camiseta de los Azules.

