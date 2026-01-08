La salida de Gustavo Álvarez de Universidad de Chile vuelve a quedar bajo la lupa tras las últimas informaciones que llegan desde el extranjero. El técnico argentino finalizó la temporada con los azules y, tras el cierre del campeonato, anunció su salida del club en medio de un clima tenso con la dirigencia y una negociación económica que no pasó desapercibida.

En su despedida del CDA, el otrora DT de los Azules fue categórico al señalar que no tenía ofertas concretas y que su foco estaba puesto únicamente en cerrar su etapa en la U y luego tomarse un tiempo de descanso. Incluso, cuando su nombre ya comenzaba a circular en otros mercados, el entrenador insistió públicamente en que no existían negociaciones abiertas y que no estaba pensando en asumir otro proyecto de inmediato.

Desde Perú sostienen que el exDT de los Azules está prácticamente listo en su selección (Foto: Photosport)

El propio DT explicó que su salida respondió a diferencias con la directiva, principalmente por la ambición deportiva del club. Según su versión, no estaban dadas las condiciones para continuar y por eso optó por dar un paso al costado, pese a tener contrato vigente con Universidad de Chile.

Desde Perú aseguran que Gustavo Álvarez ya tiene nuevo destino

Sin embargo, desde Perú surgió una información que contradice directamente el relato del ahora exentrenador azul. El programa Campeonísimo de PBO Radio aseguró que Gustavo Álvarez está prácticamente listo como nuevo director técnico de la selección peruana, en una negociación que estaría muy avanzada.

Según el periodista Carlos Alberto Navarro, el acuerdo estaría cerrado en un “99,9%” y la presentación oficial del argentino podría realizarse incluso la próxima semana. La decisión habría sido impulsada por Jean Ferrari, director general del fútbol peruano, quien apostó por Álvarez para encabezar el nuevo proceso de la selección incaica.

El escenario genera ruido en el mundo azul, ya que el nombre de Álvarez venía siendo vinculado a Perú desde hace varios meses, incluso cuando él mismo aseguraba estar completamente enfocado en Universidad de Chile. Esto abre la interrogante sobre cuándo comenzaron realmente los contactos y si existían conversaciones paralelas mientras aún dirigía al club.

A esto se suma el tema económico. En caso de concretarse su arribo a la selección peruana, Gustavo Álvarez deberá hacerse cargo del pago de una indemnización cercana a los 200 mil dólares a Universidad de Chile, monto que quedó establecido tras su salida oficial del CDA.

El ciclo de Álvarez en la U dejó resultados importantes, como la Copa Chile 2024, la Supercopa 2025 frente a Colo Colo y una histórica semifinal de Copa Sudamericana. No obstante, no logró cumplir el gran objetivo de pelear hasta el final la Liga de Primera.

DATOS CLAVE

Gustavo Álvarez tendría un acuerdo cerrado al 99,9% para convertirse en el nuevo director técnico de la Selección de Perú.

El entrenador argentino deberá pagar una indemnización de 200 mil dólares a Universidad de Chile por haber salido antes de finalizar su contrato.

La información proveniente de Perú contradice la versión inicial de Álvarez, quien aseguró al salir del CDA que no tenía ofertas y que planeaba descansar.