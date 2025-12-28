Romina Parraguirre es una de las pioneras del fútbol femenino chileno y su historia siempre despierta interés, especialmente por el camino que la llevó a formarse en Universidad de Chile pese a su reconocido cariño por Colo Colo. La exarquera explicó que su llegada al cuadro azul respondió más a una necesidad que a una elección sentimental, en una época donde el desarrollo del fútbol femenino era muy distinto al actual.

Según relató a LUN, en ese momento la U era el club más cercano a su casa y, además, el único que le abrió realmente las puertas: “Porque en ese momento era el único equipo que yo pude encontrar cerca de mi casa y porque en ese momento era el único que me recibió también”, explicó, marcando una realidad que contrastaba con la organización que tenían los clubes grandes en esos años.

Parraguirre reconoció que el ‘Cacique’ no ofrecía entonces las condiciones necesarias para una jugadora joven: Colo Colo no estaba tan organizado como la U y por eso fui a la U”, señaló, dejando claro que su decisión estuvo lejos de ser una traición a sus colores y más bien respondió a una oportunidad concreta para crecer como futbolista.

Con el paso del tiempo, la ahora exportera construyó una carrera sólida que la llevó a defender el arco de la Selección Chilena entre 2006 y 2014, además de vestir la camiseta del club de sus amores en tres diferentes períodos. Esa trayectoria la convirtió en una referencia para varias generaciones, aunque también implicó que muchas relaciones del pasado quedaran en el camino.

Su vida actual y el vínculo con el pasado

Sobre sus antiguas compañeras, la exseleccionada fue honesta al reconocer que el contacto se ha ido diluyendo: “Sí, con algunas todavía tengo contacto. Pero claro, después uno deja de hablar porque no hay tiempo y pasan los años y todos cambiamos”, comentó, reflejando una realidad común entre quienes compartieron camarines en la adolescencia.

Incluso mencionó casos puntuales, como el caso de Christiane Endler con la que ya no mantiene la cercanía de antes: “Con la Tiane, si bien nos seguimos en Instagram y todo, ya no tenemos esa misma relación de antes, cuando éramos unas 15 años más chicas. Tomamos diferentes rumbos”, explicó, subrayando cómo la vida fuera del fútbol también marca distancias.

Actualmente, Parraguirre reside en Australia y sigue ligada al fútbol desde otro rol: “Acá tengo una academia en Sidney, una escuela de porteros, donde me preocupo mucho de entrenar a las chicas en todo sentido”, contó, destacando su compromiso con la formación integral de nuevas generaciones de arqueras.

