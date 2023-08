Universidad de Chile entró en una mini crisis tras la derrota ante O’Higgins por 5-2, la cuarta consecutiva en el Campeonato Nacional 2023 para los azules que lo dejan muy alejado de la lucha por el título.

Responsables hay muchos, pero Roberto Reynero, ex crack de Universidad de Chile, prefirió dejar de lado a Mauricio Pellegrino y apuntó directamente al plantel azul por no saber dónde están parados.

“Hay jugadores que realmente no sienten que están jugando en un equipo grande, todos sabemos y yo lo viví en carne propia, viví los peores años de la U y ahí sí que había crisis económica, de toda índole”, dijo en De Fútbol Se Habla Así de D Sports.

La U lleva 4 derrotas al hilo en el torneo. | Foto: Photosport

Reynero rememora: “En ese tiempo había crisis deportiva, económica, de infraestructura en Universidad de Chile, lo que hoy no es así; tienen las mejores canchas, los mejores camarines, les dan una cobertura enorme y hay jugadores que no han respondido en la U, refuerzos que no han cumplido y esa es la debacle de que dirigentes y cuerpo técnico no han podido sacar rendimiento alguno”.

“La mayoría, se equivocan todos, tanto dirigentes como técnico y jugadores, pero si hilamos delgado es el jugador. Si me pongo a nombrar, Andía en Calera era extraordinario, Mateos en Ñublense las hacía todas, Gómez en Curicó… en la U no saben quién es titular y llevamos 20 partidos. Para pelear un puesto dos laterales no pueden alternar sin saber quién juega”, analizó.

La U tratará de pasar el mal trago de la caída ante O’Higgins el próximo lunes cuando tenga que recibir a Curicó Unido en un compromiso que podría marcar para qué están realmente los azules este torneo.