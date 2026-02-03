La salida de Leandro Fernández de Universidad de Chile fue uno de los movimientos que más ruido generó en el último mercado de pases, considerando que el delantero era uno de los jugadores más queridos por la hinchada del Romántico Viajero.

Si bien, desde lo deportivo, su rendimiento tuvo momentos destacados al comienzo, con el tiempo su estadía en la U se vio marcada por la suplencia prolongada, especialmente tras la irrupción de Lucas Assadi bajo la dirección de Gustavo Álvarez.

Fue en ese contexto que el nuevo DT Francisco “Paqui” Meneghini le confesó a Fernández, a principios de año, que no lo iba a tener en cuenta para la temporada 2026, y el “Pájaro Loco” terminó yéndose a Argentinos Juniors.

Fernández no fue considerado por Paqui Meneghini para la temporada 2026 | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Waldo Ponce reabre una vieja herida en la U: la salida de Leandro Fernández

En ese escenario, aún se especula sobre los verdaderos motivos de su adiós. Fue Waldo Ponce quien entregó nuevos antecedentes que ayudan a entender por qué el argentino terminó saliendo del CDA.

“Por buena fuente me enteré por qué se fue Leandro Fernández de la U. Yo, sin saberlo, le explicaba a muchas personas que me daba cuenta de su forma de afrontar las cosas que son difíciles. No jugar para un futbolista es súper complicado y más para Fernández por su edad y carácter”, afirmó el ex zaguero azul en Futuro Fútbol Club de Radio Futuro.

“Después me corroboraron que Leandro Fernández a mitad de año o el año pasado nunca estuvo cómodo por no jugar y eso se percibe entre los compañeros y es incómodo para el grupo (…) Fue así, me lo corroboraron”, concluyó el exseleccionado chileno.

