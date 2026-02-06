En Colo Colo se ha vivido una importante polémica durante esta semana y todo esto tras lo que fueron los dichos del ex jugador argentino, Pablo Mouche tras lo que fue su paso por el ‘Cacique’, en la que habló amenazas por parte de la barra y tuvo un enfrenamiento con Daniel Morón, el que ha tenido más de un capítulo.

Sobre lo que ha sido esta situación, el ex futbolista nacional, Waldo Ponce tomó la palabra en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y comentó lo que ha sido esta polémica, en la que repasó con todo a Pablo Mouche.

“Yo no lo paso, no me gusta cuando estas cosas no se dicen en el momento que se tienen que decirse, porque no lo dijo él o de frente, que vaya y hable con Morón, para aclarar este tema o dejar la cag…”, parte señalando Ponce.

Siguiendo en aquello, el ex jugador de la Universidad de Chile le siguió repartiendo a Mouche, a quien lo tildó de ‘ácido y tribunero’ por lo que han sido sus polémicos dichos, en la que incluso se ha atrevido ningunear a Juan Román Riquelme en Argentina.

Ponce le cae con todo a Mouche | Foto: Photosport

“Este es ácido y tribunero, el otro día, no sé porqué me salió y le tiró a Riquelme en Boca Juniors, de que era un ‘yo yo yo’…”, explica.

Finalizando, Ponce habló de lo que ha sido la aparición en las redes de Pablo Mouche, a quien también lo ha visto a cargo de un club de barrio, en la que también hace enfásis a lo que es su forma de dirigir, en la que lo tildó de ‘colorcete’ en este aspecto igual.

“Él también es técnico de un grupo de jugadores y que es con el Tanque Silva, que fue mi compañero en Vélez Sarsfield, yo soy amigo de él en las redes y conversamos a veces, por eso me sale, pero también, le da un colorcete cuando dirige ese equipo y habla con una propiedad… me carga”, cerró.

