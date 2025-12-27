Universidad de Chile todavía se encuentra de vacaciones antes de volver a los entrenamientos, donde lo azules deberán prepara el inicio de la temporada y mirar de reojo el partido único para entrar a la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

De momento, el cuadro azul todavía no ha oficializado a ningún refuerzo para el 2026, pero la gerencia técnica tiene visto a varios nombres que podrían llegar a darle un golpe de calidad al plantel de la U.

Eduardo Vargas se encamina a la U. | Foto: Photosport

Uno que se aventuró en mencionar al jugador que le gustaría ver en el CDA fue Waldo Ponce, ex jugador de Universidad de Chile: “La U necesita delanteros por los dos que ya se fueron. Eduardo (Vargas) siempre ha estado pintado para la U, es su casa, donde se siente cómodo”, dijo en conversación con ADN Deportes.

En esa línea, el ex defensor central complementa su idea diciendo que “Todavía puede entregar mucho. Vargas sí sería un aporte estando en la U, además que es hincha y siente la camiseta. Es el indicado para ese puesto”.

Lo cierto es que Eduardo Vargas no seguirá en Audax Italiano para la temporada 2026 y su llegada a Universidad de Chile para la próxima temporada pareciera estar encaminada para tener un segundo paso en los azules.

En síntesis

Universidad de Chile debe disputar un partido único para ingresar a la Copa Sudamericana 2026.

El exjugador Waldo Ponce propuso el regreso de Eduardo Vargas como refuerzo para la delantera.