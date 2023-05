Este lunes Marcelo Barticciotto sorprendió en Radio Cooperativa al asegurar que en Argentina se dice que Mauricio Pellegrino llamó a Lucas Janson para traerlo a Universidad de Chile, jugador de Vélez Sarsfield al que dirigió por su paso por el Fortín.

Bolavip conversa con el periodista Walter Safarián, el que no se sorprende con la noticia puesto que “Pellegrino lo conoce porque lo dirigió en Vélez y no sé si fue él el que lo llevó o fue Heinze”.

El destacado profesional argentino asegura que Janson “es un jugador muy picante, va por la banda, en los tiempos de Pellegrino jugaba como interno, como un extremo retrasado, es un jugador muy rápido y que en este último tiempo ha hecho muchos goles, de cabeza, de fuera del área, de jugada, en la Libertadores pasada fue clave para Vélez”.

Agregando que “es un jugador que dentro de lo que quiere tácticamente Pellegrino, le sirve mucho”.

Walter Safarián cree que Lucas Janson sería un gran refuerzo para la U (Archivo)

Safarián afirma que la operación se puede dar debido al momento que vive Vélez, donde pese a la llegada de Ricardo Gareca, los resultados no se le están dando.

“Hoy el equipo está en una situación que no es buena y Janson está en ese paquete de jugadores que juegan y no juegan, Vélez con Gareca está complicado en lo futbolístico, no termina de arrancar y cambia mucho los nombres”, cerró.