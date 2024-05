Jugador no ha visto acción desde hace exactamente un mes con la camiseta de Universidad de Chile.

El pasado domingo 31 de marzo por la sexta fecha del Campeonato Nacional de Primera División, Universidad de Chile derrotaba por tres a uno a Cobreloa en el Estadio Zorros del Desierto, en una gran demostración futbolística de los azules.

En aquella tarde para disputar los últimos minutos del partido, el técnico Gustavo Álvarez envió a la cancha al atacante Nicolás Guerra, quien puso la guinda de la torta con su gol tras gran jugada de Marcelo Morales, celebrando en honor a su hijo que viene en camino, se le veía feliz al Nico.

A la fecha siguiente con la lesión de Cristian Palacios y el escaso aporte de Luciano Pons, el estratega le dio la confianza al delantero ex Ñublense ante Unión Española. Sin embargo, su rendimiento no fue gravitante y salió en el segundo tiempo. De ahí en más, nunca se vio al Kun en cancha, eso fue el 7 de abril del presente año.

Ante Coquimbo Unido fue suplente, pero no ingresó. Ante Palestino no fue citado, viajó a Talcahuano para el partido ante Huachipato sin embargo, fue el elegido para no ir al banco de suplentes y ante Deportes Iquique se quedó en Santiago. Historia compleja para quien fue elegido el tercer capitán del plantel para este 2024.

Nico Guerra celebrando su único gol hasta la fecha en el torneo (Photosport)

La competencia de Nico Guerra anda on fire

A todos esos datos, resulta inevitable aclarar que su competencia más cercana, andan “derechitos” ante el arco rival. Cristian Chorri Palacios es el goleador del equipo y uno de los tres máximos anotadores del torneo con siete conquistas, mientras que Lucho Pons, viene anotando y ya se ha inscrito con tres mientras Guerra no ha sido considerado.

Es más, ya surgen voces que señalan que el uruguayo y el argentino debiesen jugar juntos, tal cual lo hicieron en esos minutos en el Ester Roa Rebolledo de Concepción ante los nortinos.

De todos modos, el número 11 de la U vive el presente a la espera de torcer la mano al destino y ver si en el próximo partido ante Unión La Calera puede revertir la situación o, a lo menos en Copa Chile ante Municipal Puente Alto. La opción está, depende de él.

¿Cuáles son los números de Nicolás Guerra en este 2024?

El atacante de la U ha estado en cancha durante 144 minutos durante la presente temporada, graficados en seis partidos de los cuales, solo en uno ha sido titular. Ha anotado un gol y ha recibido dos cartulinas amarillas.