Fue la única refuerzo de cara al segundo semestre y desde luego, para la Copa Libertadores Femenina. Es la mediocampista creativa paraguaya, Rosa Yissel Aquino, quien poco a poco intenta ganarse un espacio en Universidad de Chile}.

Si bien, le ha costado mantenerse en la titularidad, la guaraní entró con en un momento complicado del compromiso ante Independiente Santa Fe, pero su primer balón, fue un pase filtrado que Rebeca Fernández casi llega.

De su ingreso a la cancha, se refirió la propia Aquino en diálogo con La Magia Azul. “Gracias a Dios pude entrar y poder dar un poquito de lo que he aprendido en este tiempo, trato de dar todo lo mejor y nuevamente me tocó entrar en un momento clave. Gracias a Dios pudimos clasificar”, señaló la paraguaya.

“Nunca había visto una hinchada tan fanática”

Si algo ha llamado la atención a Aquino en estos meses en Chile es la barra de la U, que sigue al equipo masculino y por cierto, también a Las Leonas. La futbolista agradece el apoyo y el cariño de los aficionados.

“Nunca había visto una hinchada tan fanática y por ellos estamos donde estamos. Agradecer a esa gente que hoy están con nosotros, que pasan frío, hambre y eso se valora“, recalcó Aquino y de paso, señaló el cántico que más le gusta, “me gusta el ‘Y dale, y dale y dale bulla, dale, ese me encanta. Lo pido, hago el gesto con la mano y comienza a cantar la gente”, manifestó.

De su estadía en nuestro país, la 11 azul reconoció que está “súper bien, en lo personal feliz y agradecida por esta oportunidad a toda la gente de Chile. Es una experiencia inolvidable, en Chile se parecen a los paraguayos, son demasiado formidables”, enfatizó Yissel.

El fanatismo por la U, es lo que más le gusta a Yissel Aquino de la hinchada azul (Conmebol)

“Ante Atlético Nacional será una final”

Este sábado, Universidad de Chile enfrentará a Atlético Nacional por los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina. El equipo de Nicolás Bravo, espera lograr el boleto a la ronda de las cuatro mejores del continente.

Para Yissel Aquino, el duelo ante las de Medellín “es una final para nosotras. Porque si lo ganamos pasamos para una semifinal asi es que lo vamos a dar todo. Que nos manden mensajes positivos”, avisó la jugadora.

También tuvo conceptos para el gol y lo que representa su compatriota, Rebeca Fernández Valiente. “Ella es una excelente compañera, me tocó trabajar más de 13 años. Orgullosa de ella, porque no es fácil dejar el país, la familia, tantas cosas y me pone feliz que le vaya bien. Yo le dije en el camarín en guaraní, ‘Vamos enana, que vos puedes, carajo’. No se cómo lo hizo, fue en cámara lenta el gol”, rememoró la deportista.

Finalmente, se refirió a su apodo de Vegeta, de la saga Dragon Ball, “significa mucho para mi, me dicen así desde los nueve años. Es por el carácter, justamente la vez pasada traté de pegar un poco, dar respiro al equipo y es por lo ruda que soy. Eso me caracteriza bastante”, cerró Aquino.

El diálogo de Aquino con La Magia Azul (Captura Youtube Antúnez Silva)

¿Cuándo juegan Las Leonas el duelo de cuartos de final?

Este sábado, Universidad de Chile dará el vamos a la ronda de los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina Colombia 2023.

Y será ante otras locales, en este caso, Atlético Nacional, el compromiso buscando las semifinales del certamen. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano de Techo en Bogotá, a las 17:30 horas de Chile.