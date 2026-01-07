Eduardo Vargas es, de momento, el único refuerzo que tiene Universidad de Chile para la temporada 2026, pese a que esta semana podría haber novedades y nuevos nombres rondando por el CDA.

Uno que pareciera estar absolutamente listo para tener su segundo paso por el fútbol chileno es Juan Martín Lucero, delantero que la rompió en Colo Colo el 2022, luego arrancó y pasó sin pena ni gloria por el Fortaleza de Brasil.

Lucero prepara su arribo a la U. | Foto: Photosport

Más allá de su pasado albo, el hincha azul está expectante por la llegada del delantero, no así Manuel de Tezanos, periodista y conductor de Todos Somos Técnicos de TNT Sports: “Yo no traigo a Lucero. Jugador que se arranca de sus clubes… yo no traería a un jugador de 34 años”, dijo.

“Me parece increíble que el fútbol chileno se de vuelta en los mismos jugadores siempre. Hay 30 equipos en la Primera División de Argentina y siempre suenan los mismos”, complementó sobre el Mercado de Fichajes de los equipos grandes.

Lo cierto es que el Gato Lucero tendría todo acordado para ser nuevo jugador de Universidad de Chile e ilusiona a sus hinchas con formar una dupla letal de ataque junto a Lucas Assadi y Eduardo Vargas.

