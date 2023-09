Uno de los grandes reconocimientos de la Universidad de Chile durante la primera rueda fue la solidez defensiva y que le permitió ser una de las vallas menos batidas en la ronda de arranque del Campeonato Nacional.

El técnico Mauricio Pellegrino fue importante en ellos, quizás por el dominio del puesto mientras fue jugador, y su bloque defensivo, primero con cuatro y luego con tres permitió que Matías Zaldivia fuese llamado a la selección chilena y que el nombre de Luis Casanova, haya rondado en Juan Pinto Durán.

Pero como dice la canción de Kudai “Ya nada queda” y de ser los más valorados, ahora es una zona muy criticada en los azules, donde en nueve cotejos de la rueda de revanchas, han encajado 19 goles en su propia puerta.

Bolavip Chile conversó con el ex central azul, Juan González para intentar explicar esta situación que se vive en la U. El otrora futbolista que conoce de sobra el puesto, señaló que siempre los zagueros son los más expuestos cuando el equipo no funciona en sí.

“Creo que puede ser un poco la inseguridad que siente el equipo en general. Desde luego que los defensores están más expuestos porque en estos casos cuando el equipo no funciona bien, se ve aquello”, argumentó el Diablo.

Siguiendo en aquello, González manifestó que la solidez debe ser completa y no solo en un sector de la cancha. “Me tocó vivir situaciones similares y creo que en ofensiva no estamos siendo sólidos, no solo los problemas son del sector defensivo”, reveló el ex jugador de Audax Italiano.

Finalmente, el ex defensor manifestó que lo complejo es que en la U, no se ve una línea clara de juego. “Desconozco cuál es el mensaje, pero no se ve cuál es la línea de juego. Eso se ve semana a semana, no está definido el juego que se quiere desarrollar. Es la incertidumbre por lo que se ve, quizás están claras las tareas, pero de una u otra forma no se llevan adelante. El equipo es un mar de dudas“, concluyó González.

Luis Casanova, uno que bajó ostensiblemente el rendimiento (Photosport)

¿Fecha y lugar del próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Los estudiantiles tienen un importante desafío y para intentar volver a los triunfos tienen otra estación este lunes 2 de octubre a las 19 horas, cuando enfrenten al cuadro de Audax Italiano.

El compromiso será en condición de local y los azules podrán recibir público en las tribunas.