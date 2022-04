Una nueva oportunidad tienen los fanáticos de la banda musical Coldplay. Los británicos, liderarados por Chris Martin, anunciaron su tercera presentación en Chile y esto rompe un hito en cuanto a la música, pues ningún otro grupo había realizado tres conciertos consecutivos en nuestro país.

Los europeos habían agendado dos conciertos en el Estadio Nacional para los días 23 y 24 de septiembre de este año y los cuales están completamente agotados. Sin embargo, a pedido de los seguidores, es que Coldplay anunció su tercer show y que tendrá como inviitada a la cantante Camila Cabello, quien también estará en los otros dos conciertos.

Según la organización, el grupo de origen inglés ya ha vendido más de dos millones de boletos en el mundo y dejando en claro que su gira denominada "Music of the Spheres", ha sido totalmente un éxito y en Chile no es la excepción.

Por aquello, es que ya está confirmado el día en que realizará el tercer espectáculo de los ingleses y también cuándo se comienzan a vender las entradas de manera general. Ahora solo debes estar atento para no quedar sin tu ticket.

¿Cuándo es el tercer concierto de Coldplay en Chile?

La tercera presentación de los británicos será el próximo día miércoles 21 de septiembre en el Estadio Nacional.

¿Dónde puedo comprar las entradas para el tercer concierto de Coldplay en Chile?

La venta general de entradas comienza este miércoles 13 de abril a las 11:00 horas a través de PuntoTicket.