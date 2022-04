Daddy Yankee está preparando su gira mundial para este 2022 y que denominó La Última Vuelta, pues será el adiós definitivo del Cangri de la música tras 32 años de carrera y que lo catapultó a ser el El Big Boss del Reggaeton, además de ser la inspiración de varios otros artistas del género urbano.

DY anunció el pasado 20 de marzo su retiro con un emotivo video a través de sus redes sociales, donde agradeció a todos sus fans por lo que le entregaron durante toda su carrera y ahora para retribuir todo ese cariño es que realizará su gira alrededor del mundo y Chile no será la excepción.

Entre los países y ciudades que visitará el líder del Reggaeton, Santiago es uno de los destinos y confirmó fecha para su concierto, la cual será el próximo 29 de septiembre. Sin embargo, la situación de la venta de entradas aún es una incógnita, algo que tiene preocupados a sus fanáticos, pues nadie se quiere perder el show de DY.

En algunos países como Ecuador, Argentina y Perú fue todo un éxito en la venta de los boletos. Incluso, en el país trasandino se inició la preventa el pasado martes 19 de abril para su primer concierto en el Estadio de Vélez el 1 de octubre y el miércoles 20 se dio pie para la venta general, donde agotó todo en pocos minutos.

Ahora están a la espera del próximo concierto y que se desarrollará en el mismo recinto el 2 de octubre. Por lo mismo, es que los fanáticos chilenos están expectantes de cuándo será la fecha para la venta en nuestro país y a través de qué sitio web.

El pasado 1 de abril, la esposa del artista, Mireddys González, anunció a través de las redes sociales que el día para la venta sería el pasado miércoles 20 de abril, pero finalmente no fue así y los seguidores del Talento de Barrio nuevamente quedaron expectantes.

"Muy buenos días, este mensajito es para todos los fans de Yankee en Chile. Mis amores, los boletos aún no están a la venta, no hay nadie autorizado para vender boletos del concierto de DY en Chile", comenzó explicando.

Incluso, Mireddys advirtió que no cayeran en personas que se tratan de aprovechar de la situación. "No se desesperen, para que no sean estafados por personas que aprovechan el desespero de ustedes y empiezan a pedirles dinero para venderles boletos. Los boletos no están a la venta todavía, me dicen las personas que van a hacer el show allá que salen a la venta el 20 de abril. Así que por favor, no caigan con personas que están aprovechando el desespero de ustedes para venderles taquillas y que no son reales. Por favor, esperen".

Por ahora, la espera de la fecha oficial de la venta de los tickets para la presentación del Big Boss en Chile se debe aguardar. Además, de confirmar el lugar donde se llevará a cabo, pues también es una incógnita.