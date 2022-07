Signos del Zodiaco

Aries (marzo 21-abril 20)

Tendrás muchas inquietudes y preocupaciones, también querrás abordar muchas cosas a la vez. En realidad será un buen día, pero sin saber por qué estarás bastante nervioso, sobre todo por la mañana. Todo ello solo es fruto de tu carácter, muy impaciente y encendido. Ya hacia la tarde te sentirás mucho más relajado.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Excelente día para disfrutar en compañía de la familia, los hijos y la paz del hogar o estar junto a los que más quieres. Sientes una gran necesidad de descansar, de encerrarte en el hogar junto a los tuyos y dejar fuera todas las tensiones y ajetreos del día a día, que ya se alejan cada vez más con la inminencia de las vacaciones.

Géminis (mayo 21-junio 21)

No tendrás un mal día, en realidad será más bien lo contrario, pero eso no evitará que sin saber por qué te invadirán grandes oscilaciones en el estado de ánimo o tengas una inestabilidad mayor que otras veces o cierto desasosiego. Sin embargo, en lo que se refiere a los acontecimientos, el día te saldrá bastante bien.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Tu personalidad es introvertida y tienes una riquísima vida interior; sin embargo, hoy todo será muy distinto porque te levantarás con ganas de hacer muchas cosas en ese mundo exterior al que muchas veces das la espalda. Es un excelente día para viajar y para iniciar unas vacaciones que prometen ser felices.

Leo (julio 23-agosto 22)

Hoy te levantarás un poco torcido, a pesar de que disfrutas de un excelente momento que se prolongará en los próximos meses. Sin embargo, pequeñas dificultades de ámbito doméstico te podrían enfadar un poco, al menos durante parte del día, pero más tarde te encontrarás mucho mejor.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Debes tener cuidado con tu carácter, sin quererlo puedes hacer daño a tus seres queridos o culparles de algo que en realidad no han hecho. Te encuentras muy nervioso porque las cosas no están saliendo como lo esperabas, pero ellos te quieren y solo desean ayudarte y facilitarte las cosas. Ya pronto podrás relajarte.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Un gran bienestar se apoderará de ti, una inmensa sensación de paz y armonía, algo interior que te dice que los problemas están muy lejos y ahora a tu alrededor solo reina una merecida calma. Con este espíritu maravilloso abordarás este día que, sin duda, te va a traer gran cantidad de alegrías y satisfacciones.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Ahora más que nunca es tu corazón el que manda y hoy te encuentras ante un día mucha felicidad y fortuna porque te llegará una gran satisfacción en el amor, cuando hace muy poco sucedía todo lo contrario. Ayer te tocó perder, pero hoy te toca ganar y esto es lo que mueve, verdaderamente, tu destino y da sentido a tu vida.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Hoy sacarás lo mejor de ti, ese gran optimismo y esperanza que te impulsan a conseguir las metas más altas y arriesgadas. Ya se alejan las luchas agotadoras del trabajo y se inician unas vacaciones que serán para ti como la realización de un gran sueño. Tienes un montón de cosas y proyectos que te gustaría hacer.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Cuando estás bien y no te invaden los problemas y agobios mundanos entonces te vuelves una persona que sabe, mejor que nadie, disfrutar de la vida y saborear los placeres. La llegada de las vacaciones representa un gran momento de relax para ti y vas a intentar vivir los mejores momentos en el tema sentimental.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Hoy será un excelente día para ti porque, tanto si es real como si solo es emocional, vivirás una gran liberación y también tendrás la sensación de que por fin vas a poder soltar una gran carga, quizás porque se aproximan las vacaciones o simplemente porque lograrás alejar de ti muchos pensamientos de angustia sin base real.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

La llegada de las vacaciones no hará que te sientas más calmado, porque siempre estás pendiente de muchas cosas y de muchas personas. Siempre hay alguien que te necesita o algún asunto que no has logrado concluir y esas pequeñas cosas te impiden disfrutar del momento como realmente merecerías.