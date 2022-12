Aries (marzo 21-abril 20)

Tu cabeza está algo revoltosa, lo que no te permite tener tranquilidad y hace que tomes distancia de quienes te rodean. No te centres en problemas sin importancias, el sobre analizar las cosas no es bueno.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Un dinero con el que contabas finalmente no llegará, por lo cual te agobiarás y te preocuparás por tu situación financiera. Debes aprender la lección de todo esto: nunca gastes lo que todavía no recibes.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Hay veces en que todo sale bien. Te levantas con el pie derecho, todos los semáforos son en verde y dan tus programas favoritos. Bueno, esta será la situación que pasarás durante este día. Disfrútalo que no sucede muy seguido.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Cuando la vida golpea y el presente agobia, siempre es bueno juntarse con las personas que te hacen sentir seguro y te llenan el alma. Es una jornada para visitar a la familia o a esos amigos que te hacen sentir cómodo.

Leo (julio 23-agosto 22)

Un ser querido vuelve a tu lado cuando menos lo esperabas. Puede ser un amigo que estuvo lejos o un viejo amor al cual hace tiempo le estabas pidiendo una nueva oportunidad. Disfruta el presente y no mires hacia atrás más de la cuenta.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

A pesar de algunas situaciones que te dan vueltas y que no te dejan tranquilo, tendrás un gran día y no permitirás que lo negativo opaque a lo grandioso de este hermoso domingo. Tienes la actitud correcta.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Debes descansar y no solo por algo físico, sino que también por algo mental. El mal genio que traes no te afecta solo a ti, ya que los demás de igual manera sufren con la actitud que traes.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

No te desquites con los demás por situaciones que te afectan a ti. No lleves a tu familia los problemas del trabajo, ya que solo terminarás ganándote conflictos nuevos y con quienes más amas.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Es un buen momento para dedicarle tiempo a tu pareja. El éxito laboral y financiero a veces tiene como consecuencia el dejar de lado a quienes más te quieren. El domingo ofrece la oportunidad de ponerse al día con los afectos.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Ese problema que te quitó el sueño los últimos meses al fin dice adiós. Las energías que invertiste en ello, ahora las puedes centrar en situaciones más positivas y que signifiquen mejores oportunidades para ti.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Debes tomar una decisión difícil, entre lo que quieres y debes hacer. Por un lado, está eso que deseas, pero que sabes que no será algo bueno. Por el otro, algo que quizás no te emociona, pero que sabes que es la mejor opción.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Bien dicen que en la confianza está el peligro. Toda está yendo de maravillas, pero que esto no haga que te ciegues y que te confíes demasiado, sobre todo en personas que no has conocido lo suficiente.