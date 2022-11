Aries (marzo 21-abril 20)

Te enfrentas a dos días libres que serán fuera de lo común. Tendrás experiencias poco comunes y te encontrarás con personas que hace mucho tiempo no estaban presentes en tu vida. Las sorpresas positivas pueden llegar en cualquier momento.

Tauro (abril 21-mayo 20)

A pesar de que tienes muchos deseos y anhelos para realizar durante el fin de semana, te conviene más quedarte tranquilo en estos días. Quizás en los próximos meses se te dará la oportunidad de hacer esas cosas, pero por ahora es mejor olvidarlas.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Al principio todo es bello y esa persona que estás conociendo, pareciera ser la ideal, pero no todo lo que brilla es oro y debes tener cuidado con irte demasiado rápido, ya que podrían traicionar tu confianza.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Debes mantener la calma para no enredarte en problemas innecesarios. El sábado es un día de descanso y no para mal gastar energías en situaciones que no tienen mayor importancia. La vida tiene muchas cosas buenas.

Leo (julio 23-agosto 22)

Quizás las cosas no comiencen de la forma que esperas, pero eres una persona fuerte que sabes que todo es parte de la vida. Pronto las situaciones irán mejorando, incluso dentro de este mismo día.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

De alguna forma u otra, no te sientes bien con tus emociones. A pesar que todo ha estado bien, siempre encuentras el lado negativo de las cosas que no te permiten disfrutar de todo lo bueno que has logrado.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Será un día agotador, pero para bien. Tenías muchos pendientes que los ibas dejando de lado, pero hoy será la ocasión de organizar tu vida en todos los sentidos, lo que te dejará muy cansado, pero aliviado de haberlo hecho.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

A pesar de que toca un día laboral, el viento soplará a tu favor. Debes aprovechar este buen momento para empujar todas esas ideas creativas que sientes en tu interior. La vida te está sonriendo y no hay motivo por el cual desconfiar.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

La vida te sorprende con situaciones favorables. Muchas veces dudas de tu suerte, pero te darás cuenta que ella te está favoreciendo. Necesitas valorar más lo que tienes y las personas que te rodean.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Nunca debes entregarte del todo por alguien que llevas poco tiempo conociendo. Te puedes llevar una gran decepción, por lo que debes proteger a tu corazón antes de ilusionarlo con personas que no sabes sus reales intención.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Te tocará viajar de manera imprevista, lo que, si bien no te gustará demasiado, terminará siendo lo mejor que te pasará en el día, debido a que podrás disfrutar de un panorama poco habitual para ti.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Pocas veces la vida te entrega las felicitaciones o el reconocimiento que mereces. Bueno, hoy será la excepción ya que recibirás las alabanzas de tus pares, por lo cual te sentirás muy a gusto contigo.