Aries (marzo 21-abril 20)

Quizás no tengas el mejor día por algunas situaciones que te atacarán a lo largo de la jornada, pero es solo un día. El desgaste del año se empieza a sentir y es normal no sentirse bien siempre.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Debes tener cuidado con quienes ayudas, ya que no todos tienen las mismas buenas intenciones que tú. Sobre todo, si son personas a las que no conoces demasiado. Algunos solo quieren aprovecharse.

Géminis (mayo 21-junio 21)

El destino te ayudará a tener una buena jornada. Así como hay veces en las que falta un poco de suerte, hoy será lo contrario, debido a que esta estará totalmente de tu parte. Disfrútala que no es eterna.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Basta de armar problemas por cosas sin importancia. No puedes entrar en discusiones cada vez que algo no te parece. Nadie tiene la razón siempre y tú no eres la decepción. Cambia esa actitud prepotente.

Leo (julio 23-agosto 22)

Esos planes que tienes en mente, pero que no los haz realizado por falta de compañía, es mejor que los hagas en solitario. Si vives esperando algo de otras personas, es probable que no suceda.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Si pones de tu parte, podrás disfrutar de un día muy productivo. La suerte está contigo, pero el primer paso lo debes dar tú. Nada pasa por sí solo. Se te viene algo grande y necesitas estar preparado.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Al fin estás aprendiendo a escuchar a tus seres queridos, antes de regañar por todo. Esto ha hecho que tus relaciones familiares, como de amistad, mejores de forma muy notoria. Depende de ti mantener este buen ambiente.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

No te confíes tanto de esa relación que estás iniciando. No porque vaya a suceder algo malo, pero debes esperar a formar cimientos más sólidos con esa persona. Es importante ir quemando etapas y aún estás en la de conocimiento.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Rara vez las cosas salen como uno planifica, pero este día será la excepción. Las cosas que tenías pensadas se darán tal como esperabas, por lo cual tendrás una jornada de mucha alegría y satisfacción.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Muchas veces lo que tu planeas, va en dirección contraria con lo que los demás quieren. Tienes la opción de adaptarte a ellos o simplemente hacer todo por tu propia cuenta. La decisión es tuya.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Este es un momento para concentrarse en lo profesional y dejar un poco de lado lo sentimental. No se trata de que una sea más importante que la otra, solo que en este periodo es adecuado poner el foco en el trabajo.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Las actividades que te encantan realizar de forma habitual, tendrán que quedar de lado hoy. Las tareas y deberes serán los que mandarán. Ya habrá tiempo de retomar todo lo demás. No siempre se puede disfrutar.