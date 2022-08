Signos del Zodiaco

Aries (marzo 21-abril 20)

Los planetas estarán hoy un poco revueltos y debes tener cuidado porque podrías sacar tu lado más airado y colérico por cosas de poca importancia, o simplemente porque las cosas no están saliendo como tu quieres. Te vas a llevar algún revés o un desengaño, ya sea en la vida íntima o en el ámbito laboral.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Sé prudente si hoy tienes que dejar dinero, o ayudar en alguna otra cosa, a un familiar o a un amigo, y más aún si te pide que le firmes unos papeles o que le avales. Hoy los planetas no estarán bien y podrías meterte en un jardín sin flores, y quizás será difícil, o cueste mucho tiempo que recuperes el dinero prestado.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Aunque tu personalidad es profundamente racional, sin embargo, tienes muy desarrollado el sexto sentido y muchas veces te fías de él mucho más de lo que piensan las personas que te conocen, y cuando tienes algún problema o corres algún riesgo es ese sexto sentido quien te señala cuál es el camino ideal para salir.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Hoy los planetas, y especialmente la Luna, no estarán muy bien, y por eso deberás esforzarte por serenarte y no discutir o ponerte nervioso sin razón o por cosas de muy poca importancia. Dentro de tu alma puede existir un universo maravilloso y lleno de luz o un mundo caótico y destructivo, solo depende de ti.

Leo (julio 23-agosto 22)

Hoy los planetas formarán algunas configuraciones adversas o conflictivas y es probable que el día te salga un poco torcido o tengas la sensación de tener la suerte en contra. Esto último será algo pasajero, como una tormenta de verano, sin embargo, ten mucha precaución con sufrir algún desengaño o sentirte traicionado.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Hoy podrás hacer realidad algún sueño muy importante para ti relacionado con el amor o la vida íntima, o en su caso darás pasos muy notables para que esa gran ilusión se materialice muy pronto. Es un día de ilusión o alegría, lo cual últimamente no viene siendo tan frecuente para ti. El destino te entregará el premio que mereces.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Hoy los planetas no se hallarán bien dispuestos y aunque apenas haya razón para ello tendrás muchas posibilidades de caer en los estados de depresión o melancolía que tanto suelen caracterizarte, aunque muchas veces las personas del exterior no lo noten. Podrías tener un pequeño desengaño familiar o sentimental.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Detrás de tu personalidad apasionada y profundamente realista se esconde también un maravilloso mundo de sueños que hoy estará bastante activo, de hecho vives mucho más hacia adentro que hacia afuera. Hoy tendrás un día un poco inestable, pero no malo y lo que más deseas ahora es realizar algún sueño íntimo.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

El amor te puede causar dolor o tristeza, hoy los planetas no se encuentran en armonía, sobre todo la Luna, y no debes caer en la melancolía si las cosas no salen como tú deseas con la persona amada, solo es un mal día que pronto pasará. Es un mal día para ti, pero también lo será para esa persona, trata de entenderla.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Quieres liberarte de una carga o un sufrimiento que te está fatigando desde hace mucho tiempo, pero de momento no se podrá. Es doloroso para ti porque estabas seguro de que lo podrías conseguir; sin embargo, tendrás que esperar un poco más. Ahora trata de disfrutar del momento, lo demás vendrá después.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Este signo siempre suele ir por el camino contrario del que toman todos los demás, para la mayoría de los signos hoy será un día difícil y, sin embargo, para ti las cosas podrán salirte bastante bien o simplemente te sentirás alegre e ilusionado tanto si hay motivo para ello como si no, y tendrás ganar de hacer muchas cosas.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Tu personalidad es una de las más soñadoras e idealistas del zodiaco, sin embargo, hoy te sentirás mucho más realista y con los pies en la tierra, también más activo y diligente e incluso tendrás cierta tendencia a ir más a lo tuyo, lo que no puede decirse que sea nada malo sino lo contrario. Hoy estarás más luchador.