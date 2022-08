Signos del Zodiaco

Aries (marzo 21-abril 20)

Tendrás un día de muchas sorpresas, pero de esas sorpresas para bien, de golpes de suerte o grandes alegrías que se presentan de forma inesperada, hasta incluso sorpresas que en principio podrían parecer negativas o preocupantes, pero más tarde te darás cuenta de que el resultado final será muy positivo.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Te llegará algo muy bueno de forma inesperada, algo relacionado con el amor o los sentimientos, y, por otro lado, será un día excelente para tomar toda clase de iniciativas en esos ámbitos o profundizar en la relación con tu pareja o tus mejores y más queridos amigos. Tendrás mucha felicidad durante este día.

Geminis (mayo 21-junio 21)

La semana se termina para ti de forma algo revuelta, sobre todo emocionalmente. No te es fácil encontrar la serenidad o dar quietud a tu mente y a esto va a sumarse algún desengaño sentimental o con algún otro importante ser querido. En realidad no tienes mala suerte, pero eres tu mismo quien propicias tu infortunio.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Tienes una gran inseguridad en el tema de sentimientos, los desengaños pasados han hecho mella en ti y te cuesta cada vez más entregar tu corazón, sin embargo, en realidad lo deseas lo mismo o incluso más que antes. Pero cuando menos te lo imagines, el destino enviará a la persona digna que merecerá tu corazón.

Leo (julio 23-agosto 22)

Hoy el día se te podría torcer un poco y quizás te encuentres con un disgusto inesperado en el hogar y con tus familiares más directos. Día tras día cada vez tienes más suerte, y, sin embargo, muchas veces tienes una impaciencia enorme o te comportas como un tirano, pero en realidad deberías estar muy contento.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Hoy no estarás muy favorecido por los astros y vas a tener, por encima de todo, los nervios disparados, incluso aunque no haya ninguna razón que en realidad lo justifique. Pelearás con tu pareja, familiares o amigos por detalles sin importancia, pero no hay ningún problema que ahora te agobie que no se pueda solucionar.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Ten cuidado con las envidias, no es oro todo lo que reluce en torno a ti. Estás en un buen momento y los demás lo ven y te envidian cada vez más. Además, no solo la suerte está de tu lado, sino que la buena racha se extenderá. Nada malo te va a suceder, pero si acabarás descubriendo un amigo que en realidad no lo es.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Te sentirás muy inspirado y dispuesto a luchar por tus sueños y objetivos, tanto personales como laborales o de cualquier otra naturaleza. Estás lleno de vitalidad y te sientes más optimista de lo habitual, crees sinceramente que este es tu momento y pase lo que pase, hoy estarás seguro de estar siguiendo el camino correcto.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Desde hace un tiempo te esfuerzas y perseveras en un amor que no es como tú lo sueñas, has puesto toda la ilusión en esa persona, pero la historia no va a terminar como tú querrías. La vida te está mandando señales, pero tú te obstinas en mirar a otro lado y muy pronto, quizás hoy mismo te llegue una señal más clara.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Muy pronto tendrás una buena noticia de carácter material o económico y en muchos momentos del día de hoy tú mismo lo intuirás o algo en tu interior te dirá que está a punto de pasarte algo bueno. Lentamente, estás entrando en una época que te llevará a recoger los frutos que has ido sembrando desde hace tiempo.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Extrañas el amor, ser más feliz o tener una vida emocional más estable. Consigues cosas materiales y con gran lucha haces realidad tus sueños, sin embargo, luego a menudo sientes que no tienes con quien compartir estas cosas buenas que tanto trabajo te costó conseguir. Solo es un bajón pasajero.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Hoy mismo serás consciente de que te protege una providencia mucho más grande de lo que crees. Aunque muchas veces te fijes en los sacrificios y adversidades que la vida te obliga a afrontar, sin embargo, casi nunca te fijas en la gran ayuda que el destino siempre te envía en los momentos más difíciles y dramáticos.