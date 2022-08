Aries (marzo 21-abril 20)

Hay situaciones en las que sientes que todo te cuesta el doble y que tu camino siempre está cuesta arriba, pero en esta jornada la fortuna estará de tu lado y sentirás que el viento sopla a tu favor en todo lo que haces. Es buen momento para concretar ese sueño al cual ya le has dado muchas vueltas.

Tauro (abril 21-mayo 20)

La vida tiene matices y tú necesitas entender que no todo debe ser tan rígido. A veces planeas una cosa, pero el día te va presentando distintas alternativas. No desesperes y confía en tu institución para decidir, que el morir con las botas puestas al menos hoy, no es para nada aconsejable.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Tu jornada laboral te pone una muy pesada mochila y por mucho que te guste o disfrutes las cosas que haces, será un día agotador. Debes tener el temple y la paciencia necesaria para lograr sortear este día, que un buen libro no se completa solo con páginas felices.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Si bien de manera externa muchos pueden pensar que eres una persona muy sensible a los hechos que te acontecen, de manera interna eres mucho más fuerte de lo que todos ven. No es necesario andar publicando las medallas, porque tú bien sabes las batallas que has superado. Sigue adelante.

Leo (julio 23-agosto 22)

Te entregas por completo tanto a tus amigos, pareja y familia, pero a veces te inunda el sentimiento de vacío, de que te gustaría recibir lo que entregas. Sin embargo, es un hecho de la vida que pocas veces se devuelve lo que uno da. Debes conformarte con saber que tu corazón es puro y sincero.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

El trabajo en equipo siempre es complicado y te suele molestar que los demás no tengan el compromiso y la responsabilidad tuya. A veces es mejor no complicarse la cabeza en discutir, porque tu esfuerzo siempre termina destacando y que los demás no lo hagan, es problema de ellos, no tuyo.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Te encuentras frente a muchos desafíos que te tienen un poco intimidado, pero no los veas de manera negativa, todo lo contrario. Una vez que finalices todas las pruebas que han surgido en tu camino, te encontrarás en una mejor posición en todo sentido. Ánimo, recuerda cómo estas hoy y cómo estarás en un mes más.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Sientes que la vida no te está pagando como mereces, pero tranquilo que estás haciendo lo correcto. Muchos en tu lugar hace rato habrían tirado la toalla, pero tú sigues de pie con mucho orgullo. Tranquilo que la tormenta es parte de la primavera. Tu día soleado pronto llegará.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Los planetas apuntan a tu favor y te encuentras en un muy buen momento para iniciarte en cosas nuevas. Esa capacitación que te llama la atención o ese lugar que siempre has querido conocer, es ahora el momento. La vida es una sola y los días que se van jamás vuelven. Para qué esperar.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Es un buen día para disfrutar al aire libre, realizar deportes o simplemente mirar el atardecer en un buen lugar y con una agradable compañía. Te sentirás muy optimista con lo que viene a futuro. Sientes que después de mucho esfuerzo están llegando las buenas y lo mejor es que no te equivocas.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Te levantaste con toda la motivación de dejar de darle vuelta a tus anhelos y concretar al fin estos sueños. La vida es muy cansadora como para no tener motivaciones que te ayuden a levantarte con mayor energía. Es el tiempo ideal para comprar eso que siempre quisiste. Te lo mereces.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Eres afortunado al estar rodeado por gente que te quiere de verdad y que siempre está preocupada por tu bienestar. Cuando haces las cosas bien, de alguna forma esto se devuelve y cuando otros te han necesitado, tú siempre estuviste dispuesto a dar una mano.