Signos del Zodiaco

Aries (marzo 21-abril 20)

La influencia de la Luna acentuará la importancia de los asuntos familiares, el amor y la vida íntima en general que hoy tendrán un gran protagonismo para ti, ya sea por los acontecimientos que se produzcan o simplemente por los secretos que esconde tu corazón. Auge de los sentimientos.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Hoy es un buen día para que te pongas en marcha y luches con toda tu energía por la realización de tus sueños tanto de carácter laboral y material como aquellos que se relacionen más con lo personal. Una moderada suerte allanará tus caminos y lo que ahora siembres lo recogerás más tarde.

Geminis (mayo 21-junio 21)

Hoy el día va a traerte algunas adversidades o desengaños en el amor, ya sea con tu pareja o la persona que amas de forma secreta. La realidad y los sueños podrían ir por caminos distintos o quizás esa persona no haga aquellas cosas que tú estabas seguro de que iba a hacer. Un día de sorpresas.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Hoy vas a tener un día de indecisión, incluso de cierto desasosiego interior, motivado por un montón de agobios y preocupaciones que no responden a la realidad, al menos en su mayor parte. Ante cualquier problema o imprevisto, tú siempre tiendes a verlo gigante, aunque estás muy equivocado.

Leo (julio 23-agosto 22)

Te espera un día de actividad febril centrada sobre todo en el trabajo, los asuntos materiales y la vida social. Un día muy motivado y favorable, pero al mismo tiempo de intensa e incansable lucha. Pero también te encontrarás con un leve conflicto porque tus intereses chocarán con los de otros.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Hoy debes tener cuidado con algún engaño o traición, incluso con la posibilidad de algún robo o estafa. El día se va a iniciar bien y las cosas sucederán según tus deseos, pero no debes relajarte sino todo lo contrario porque a espaldas tuyas te asecha la traición, aunque con suerte lograrás atajarla.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Si no consigues calmarte y sosegar tu corazón, hoy puede ser el típico día en el que te podría salir todo al revés y te puedes llevar decepciones o alguna vivencia dolorosa tanto en el trabajo como la vida íntima. Pero no debes buscar fuera la razón de todo esto, puesto que anida dentro de tu alma.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Hoy tendrás la posibilidad de canalizar bien el inmenso torrente de energía que albergas en tu interior y es un día ideal para realizar todo tipo de actividades, tanto físicas como intelectuales, de trabajo o de alguna otra naturaleza. Además, también conseguirás implicar a otros en tus objetivos.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Hoy debes dejarte llevar por la cabeza y no tanto por los impulsos, solo así lograrás que el día salga como tú deseas. Aunque por fuera te muestres sonriente en tu interior se agitan muchos conflictos y únicamente tu mente puede encontrar el camino para que logres transformar los sueños en realidad.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Es el momento indicado para tomar la iniciativa, "tirarte a la arena" o dar el primer paso. Marte domina hoy sobre tu destino, pero lo hace de un modo favorable, por eso es el momento ideal para correr un riesgo. Además, si tienes que viajar hoy será un día de suerte para ti, pero con sorpresas.

Acuario (enero 21-febrero 19)

No te dejes dominar por la ira, de este modo no lograrás resolver las pruebas y dificultades que en estos momentos se ciernen sobre tí. Tu vida cambiará para mejor con total seguridad, pero para ello debes tener paciencia, esperar tu oportunidad y no dejar que los problemas enturbien tu corazón.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Hoy te espera un día muy afortunado e incluso aunque en realidad no llegue a serlo tanto, sin embargo, tú te vas a sentir de este modo. Una gran ilusión se te hará realidad, ya sea en tu vida profesional o en la íntima, quizás incluso en las dos. Ahora el destino te llevará a donde te sientas más feliz.