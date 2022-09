Aries (marzo 21-abril 20)

El día será más agradable y también más simple o cómodo para tus asuntos mundanos y profesionales. Por otra parte, también tú te encontrarás mejor, con más optimismo y menos agobiado por los problemas o las dificultades. Será un buen momento para enfrentarte a los temas y problemas pendientes.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Te aguarda un día más afortunado, y muchos de los problemas que te han venido preocupando desde inicios de semana se arreglarán de forma inesperada o tú mismo encontrarás la forma para poder solucionarlos. Todo ello te ayudará a volver a tener de nuevo tu serenidad y recuperar el control sobre tu destino.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Aunque no lo creas, o no lo esperes, el destino intervendrá en tu vida para arreglar un problema que te está agobiando demasiado, una intervención que puede venir de la mano de una persona cercana, un golpe de suerte o algún giro extremo de los acontecimientos, pero te encontrarás con una ayuda que vale mucho.

Cáncer (junio 22-julio 22)

La felicidad está dentro de ti, por eso es una equivocación que la busques en el exterior. Si logras apoyarte en todo el gran caudal de energía positiva escondido en tu interior entonces será la alegría la que venga a ti. Comienza un camino muy positivo para ti y no solo en temas materiales o laborales, también a nivel íntimo.

Leo (julio 23-agosto 22)

Hoy se hará presente esa buena estrella que te acompaña siempre, aunque tú muchas veces no la percibas. Un golpe de suerte te ayudará a ganarle a unos adversarios o a alguna situación complicada. Cuando parecía que las cosas se te ponían algo mal, de pronto todo se da la vuelta y sales muy airoso del problema.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Venus, el planeta del amor, avanza estos días por Virgo y te traerá nuevas ilusiones y esperanzas. De a poco se alejan las personas que no te quieren o no te sirven, y con ello las tristezas y angustias. Ahora la vida te entrega nuevas oportunidades y te devolverá nuevamente el optimismo, pero en esta ocasión con bases más sólidas.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Hoy es un día relevante, ya que es hora de tomar decisiones, de lanzarse a la arena o de afrontar algún cambio hacia el que te estabas resistiendo desde hacía mucho tiempo. Te espera un día abundante en sorpresas o noticias inesperadas, pero en verdar no será malo sino todo lo contrario, aunque tú creas que así es.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

No te relajes todavía, aún no es momento de celebrar. Cuando pienses que ya tienes en la mano todo por lo que estabas peleando, de repente aparecerán inconvenientes con los que no contabas. Tienes más adversarios y envidiosos de los que crees y no te lo pondrán fácil, pero solo retrasan tu triunfo.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Últimamente, estás más sensible de lo normal, las cosas te afectan mucho más, hasta incluso en algunos momentos te sientes algo más inseguro. Pero esto es absolutamente emocional, la verdad es que te cuidan los planetas más benéficos y te encuentras en un gran momento en todos los ámbitos.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Siempre sueles ser bien discreto y pocas personas conocen tus intenciones reales, pero ahora te sirve incluso extremar un poco más esta actitud porque no puedes confiar de algunas personas que están en tu entorno laboral. Llevas trabajando mucho tiempo por algo que deseas conseguir, pero nadie debe enterarse.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Llega un golpe de fortuna inesperado, o a través del ser que menos hubieras pensado. Es un día sorpresivo, pero para bien. También podrías llevarte un momento grato en tu vida íntima o tener noticias de alguien por quien sientes un amor oculto y apasionado. El destinote traerá grandes cosas.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Debes ser paciente, todo lo que vale la pena cuenta mucho tiempo y esfuerzo, pero si no te calmas y dejas que las cosas vengan en su momento entonces puedes perder valiosas oportunidades o desbaratar los esfuerzos que venían realizando desde hace mucho tiempo, tanto en el trabajo como la vida íntima. Busca la paz interna.