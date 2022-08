Aries (marzo 21-abril 20)

Le has dedicado mucho tiempo al trabajo y a otros asuntos de la vida, por lo que ya es momento de enfocarse en hacer realidad los sueños propios que postergaste por mucho tiempo. Estos no se construyen de un día para otro, pero al menos debes lograr empezar el camino para alcanzarlos.

Tauro (abril 21-mayo 20)

No estás haciendo las cosas mal, pero si buscas conseguir aquellas metas que tanto has anhelado, debes entregar un poco más de tu parte. Si los sueños fueran fáciles de alcanzar, no sería tan apasionante el camino para llegar hasta ellos. Es hora de que hagas el esfuerzo necesario para que los logres.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Después de algunos días un poco complejos, durante esta jornada tendrás un buen pasar y sin situaciones extremas en lo emocional, lo cual será bueno para poder encontrar un equilibrio tan necesario en un mundo y vida tan acelerada. El éxito te acompaña en lo laboral y en las relaciones de amistad y amorosas.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Estás en uno de esos días en los cuales sientes que el viento sopla a tu favor y esto te hace brillar a nivel laboral, además de hacerte mucho más paciente con quienes te rodean en tus relaciones afectivas. A veces no es el viento el que está a tu favor, sino que simplemente una buena actitud. Trabaja en eso y vivirás más jornadas así.

Leo (julio 23-agosto 22)

En los últimos días una situación puntual te mantenía preocupado y te quitaba el sueño antes de dormir, pero hoy dejará de inquietarte ya que por fin le encontrarás una solución. Esto hará que te sientas mucho mejor y logres enfocarte en otros aspectos que habías dejado de lado.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

A veces te tomas demasiado en serio situaciones que no requieren tanta atención ni molestia. Debes aprender a elegir tus batallas y enfocarte en las cosas que realmente valen la pena. La vida tiene mejores y más positivos momentos en los cuales centrar los pensamientos.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Agosto ha sido un mes bastante bueno para ti, los planetas apuntan a tu favor y te sientes más feliz de lo común. Utiliza esta buena energía para poder realizar cosas que te apasionan y llenan el alma. Visita a ese amigo que no ves hace algún tiempo y vuelve a practicar ese deporte que te gusta.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

En tu mente tienes grandes metas e ilusiones debido a una buena oportunidad que se te presenta en el trabajo para seguir creciendo. Es por esto que es un momento adecuado para ser más arriesgado de lo normal en algunas cosas, porque al final, todo saldrá de muy buena manera para ti.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

La fortuna está en tu esquina y esto será un escudo protector de muchos peligros y situaciones complicadas. Tienes la pista libre para ir por tus sueños que has estado postergando. Los límites solo te los pones tú. Es un buen momento en lo financiero.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Se te presentarán las herramientas para aprender y mejorar en lo laboral. Debes aprovechar al máximo estas oportunidades, porque si te las están entregando a ti, saben que eres un carbón que se puede convertir en diamante. Solo depende de ti lograr todo lo que anhelas.

Acuario (enero 21-febrero 19)

En un momento complicado, pero un amigo estará presente y te dará una mano importantísima en este momento. Sueles ser una persona que se entrega por quienes te rodean. Bueno, hoy será el día en que a ti te devuelvan lo que tú tantas veces también has entregado.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

A veces el sentimiento de luchar contra todo, te lleva a entrar en problemas y situaciones en las cuales no valen la pena. Bien dicen que la mejor pelea es la que se evita y tú debes saber qué batallas vale la pena dar, sobre todo en el trabajo. Nunca es bueno ganarse enemigos de manera gratuita.