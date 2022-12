Aries (marzo 21-abril 20)

Puede que hoy no puedas realizar aquellas cosas que más te encantan debido a novedades inesperadas, sorpresas de último momento o algún que otro imprevisto; incluso es muy posible que tengas tareas y asuntos que requerirán toda tu atención y al final vivas un día muy diferente al que habías previsto.

Tauro (abril 21-mayo 20)

No pongas todas tus esperanzas en los temas del corazón, y en particular en las ilusiones que en estos instantes se adueñan cada vez más de tu mundo emocional. Posees gran peligro de llevarte un desengaño, o por lo menos de que las cosas no ocurran de la forma que tú sueñas intensamente. Debes ir con más calma.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Tus sueños e ilusiones tienden a chocar con los de tus seres cercanos, o tu pareja. Hoy desearás hacer determinadas cosas o ir a sitios puntuales, pero ellos tienen otros planes, así que o te adaptas a lo que ellos quieren o tendrás que realizarlo solo o con una gente muy diferente. Vas contra la corriente.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Hoy tendrás un día muy inestable y repleto de cambios o sorpresas. Tienes un gran deseo de independencia, de realizar solo aquello que tú realmente quieres, estás harto de contentar a unos y a otros y sientes cada vez más la necesidad de continuar tu propio camino, incluso de liberarte de personas con las que no conectas.

Leo (julio 23-agosto 22)

Te aguarda un día de gran alegría, felicidad y satisfacción porque las cosas serán como tú deseas junto a tu familia y seres queridos. Te sentirás como un rey en el palacio y no solo porque la fortuna esta contigo sino porque pase lo que pase te vas a encontrar perfectamente y con mucho optimismo y esperanzas.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Ten precaución con el amor porque te podría dar uno que otro disgusto. A menudo le das tu corazón a personas que no lo merecen o son inalcanzables, o quien sabe si porque de forma inconsciente tienes miedo de ser correspondido. Pero ahora lo importante es que pronto Cupido te podría volver a rechazar.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Tendrás un día agradable y constructivo, y no solo eso, sino que también ayudarás a que tus seres queridos estén bien y se reconcilien aquellos que estén algo lejanos. Frente a otros momentos en los que se apoderan de ti las emociones negativas, hoy estarás animado y con tu actitud positiva sacarás lo mejor de tus cercanos.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Hoy será uno de los escasos días que sacarás afuera lo mejor de ti mismo y tu lado más constructivo, especialmente con tu pareja y seres más cercanos. Todo indica que puedes tener un día muy feliz y tú vas a contribuir mucho a ello. Algo genial se está moviendo dentro de ti, sigue ese camino.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Este será un día maravilloso para viajar y, sobre todo, para realizar cualquier cosa que rompa la monotonía en la que te mueves habitualmente. Necesitas "respirar aire fresco". Hoy tendrás un momento ideal para buscar nuevos horizontes, nuevas relaciones y otras nuevas ilusiones que se apoderen de ti.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Vas a tener un día suertudo, o por lo menos te saldrá muy bien, no solo porque tú te esforzarás por ello, sino también el destino pondrá bastante de su parte y te encontrarás sorpresas muy agradables de la mano de tus seres queridos. En el fondo es una forma que el destino tiene de darte un merecido reconocimiento.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Debes tener precaución con tus cercanos. Eres muy generoso y lo das todo por quienes más quieres y hasta incluso por personas que no son tan cercanas a ti. Pero debes cuidarte porque van a intentar aprovecharse de ti y sacarte un dinero o un favor muy grande. Debes pensar antes de ejecutar.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Es muy probable que hoy tengas un día triste, o al menos con muchos problemas o preocupaciones en el ámbito familiar o con algún cercano muy relevantepara ti. Estás muy acostumbrado a darlo todo sin esperar nada a cambio, y hoy teendrás un día de estas características. Necesitas descansar, pero será todo lo contrario.