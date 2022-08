Aries (marzo 21-abril 20)

A pesar de que estás lejos de tu lugar de trabajo, las preocupaciones laborales no te dejan en paz y eso no te dejará disfrutar de tu día libre. Debes lograr separar las cosas y no permitir que lo económico interfiera en tus relaciones personales, tanto con la familia como en las amorosas.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Las cosas van muy bien, pero insistes en darle vueltas y repensar una y otra vez cosas que no tienen mayor importancia. Debes saber elegir bien qué batallas das y cuales deja de lado. Concentrate en lo positivo, que las buenas energías siempre atraen buenas cosas.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Hoy los nervios y las preocupaciones te inundan. No te sientes tan seguro de las cosas, pero estos sentimientos te acompañan porque estás saliendo de tu zona de confort y te estás aventurando en lo desconocido. Confía en tus capacidades que pronto estarás donde sueñas.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Hay momentos en los que te debes relajar, dar un respiro y permitirte descansar de todos los problemas de la semana. El trabajo es el trabajo, no le des más espacio del correspondiente. Enfoca tu mente en las personas que te rodean, que ellas también necesitan de tu atención.

Leo (julio 23-agosto 22)

Los planetas apuntan a tu dirección y la fortuna está de tu parte, por lo que no inportan la vallas que hoy se te presenten. Las vas a superar todas de manera exitosa. Algunas cosas que hace tiempo venían dándote vuelta, pronto tendrán una solución favorable para ti.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

En lo laboral tendrás grandes y beneficiosas novedades. Si bien estás de descanso, nunca dejas de pensar en las responsabilidades y eso a veces tiene su premio, ya que el esfuerzo es una virtud que destaca dentro de tus valores. Tu entorno lo sabe y te lo reconoce.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

El viento sopla a tu favor y te ayudará a disfrutar las cosas que muchas veces no te detienes a valorar. Es un muy buen momento para arriesgarse y dar ese paso en busca del amor que tanto te quita el sueño. Recuerda que solo fracasa quien no lo intenta.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Aunque muchas veces no lo ves, en lo laboral te están entregando oportunidades muy importantes. Abre los ojos y aprovéchalas, ya que el tren no pasa dos veces por la misma estación. Es el tiempo para comenzar a cosechar lo sembrado durante tanto tiempo.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Tendrás de esas jornadas en las que quizás, te inundará algo de nostalgia por eventos pasados. Querrás regresar a encontrarte con personas que quedaron atrás en el tiempo, para buscar explicaciones que en su momento no lograste comprender. Si lo sientes, hazlo.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

La suerte te acompañará durante este hermoso día. Te ayudará a superar los problemas que se te crucen en esta jornada, los cuales no serán graves y podrás sacar adelante sin sobresaltos. El destino te sonríe y el paisaje de tu camino cada vez es más bonito.

Acuario (enero 21-febrero 19)

A veces te rodean distintas preocupaciones las cuales no te dejan descansar. El problema es que tu cuerpo y tu mente no son unas máquinas, por lo que debes permitirles una jornada de relajo. Date un gusto, sal de tu rutina y realiza un viaje a algún lugar que siempre hayas querido ir.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

En un día de armonía donde te das el tiempo para lograr reflexionar sobre las situaciones que te han estado rodeando. Pensar nunca hace mal, pero que eso no te signifique sumergirte en un pozo. Toma los hechos e intenta mejorarlos cuando te toque enfrentarlos nuevamente.