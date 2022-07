Signos del Zodiaco

Aries (marzo 21 - abril 20)

Las cosas tal vez no resulten del modo en que esperabas y eso te pondrá más nervioso de lo habitual. El tomarte estos contratiempos con calma hará que no provoques otras dificultades. Muchas veces nos define más el cómo enfrentamos las cosas, por lo que intenta ver todo con tranquilidad y sabrás que nada es tan grave como parece.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

Así como existe el día, existe la noche. Hoy tal vez no tendrás esa jornada que esperabas, ya que los planetas no apuntan a tu suerte, pero es solo un mal día y no una mala vida. Ten el temple necesario para enfrentarte a las dificultades y verás cómo sale el sol nuevamente.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

Debes aprender a manejar tus emociones. La tensión y los nervios nunca son buenos compañeros y te hacen ver algunas dificultades como grandes problemas, cuando no lo son. Toma las cosas con calma y no te ahogues en un vaso de agua, que podrías terminar afectando tu relación con amigos y familia.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

Quizás no estás pasando por tu mejor etapa y está bien. Ningún buen libro se completa solo de páginas felices. Pero no pierdas el foco de tus sueños y por lo que tanto has luchado. Tal vez hoy veas todo eso lejano, pero con esfuerzo lograrás hacer realidad lo que tanto has deseado.

Leo (julio 23 - agosto 22)

Te sentirás lleno de energía y con la capacidad de enfrentarte a todo sabiendo que saldrás victorioso. No dudes de tu poder interior y aprovecha esta confianza para conseguir todo aquello que la vida te ha negado. Eres dueño de tu destino y nadie te lo puede impedir.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

El tema económico te inquieta, a pesar de que no tienes grandes problemas en este sentido. Son tiempos difíciles para el bolsillo, por lo que es bueno ser medido en los gastos y no hacer inversiones riesgosas. No es la época para lazarse a la piscina sin saber si esta tiene agua.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Tomas decisiones con mucha firmeza y no titubeas a la hora de tus acciones. Sin embargo, en tu interior no siempre tienes esa fortaleza que demuestras. No es tu responsabilidad cargar siempre con el peso de todo. Tienes el derecho a no es estar seguro de las cosas. No temas decírselo a tus cercanos.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Las cosas comienzan a ir bien y de a poco comienzas a ver el fruto de años de esfuerzo. Disfrútalo al máximo, pero con responsabilidad. Hasta las situaciones negativas se te presentan como la oportunidad de un buen crecimiento. Un viejo amor aparecerá después de un largo tiempo. Será decisión tuya si le abres la puerta.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Estás en un periodo en el cual debes estar más atento a tu alrededor, a las necesidades que están atravesando tus cercanos. Así como ellos te han ayudado mucho, hoy tú tienes la posibilidad de darle la mano a quienes no lo están pasando bien. Abre bien los ojos, que muchas veces a la gente le cuesta reconocer que necesita auxilio.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Las probabilidades no juegan a tu favor en esta jornada, por lo que más vale ser prudente en las decisiones arriesgadas. Mantente muy alerta con las acciones que tomes hoy y que te puedan traer problemas a futuro. Es mejor tomarse las cosas con calma y analizar todo más de una vez por las dudas.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

Siempre te ha gustado caminar por lugares que nadie más lo ha hecho, pisar por senderos por donde no hay otras huellas. Si bien esto es más difícil, hoy te dará buenas satisfacciones. En tiempos que son complejos, eres la mejor brújula y deja que tu instinto elija el camino correcto, tanto en lo laboral como en lo emocional.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

No tendrás el mejor inicio de día, con más mal humor del habitual. Intenta sobrevivir a la mañana y no hacer ninguna estupidez, que después del mediodía te espera una linda sorpresa que te hará sentir que la tormenta vale la pena si después viene el arcoíris. Solo ten paciencia.