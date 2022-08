Aries (marzo 21-abril 20)

Comienza el periodo de descanso de otra agotadora semana, pero te sientes muy satisfecho con todo lo que has hecho, lo que te hace sentir que mereces el descanso que disfrutas. Después de las complicaciones que pasaste un tiempo atrás, hoy miras todo con tranquilidad.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Necesitas bajar un cambio respecto a lo que estás haciendo, ya que ir a toda velocidad en lo que buscas puede terminar en que te estrelles. La paciencia y la calma te puede llevar de una manera inteligente hacia adelante. Hay un momento para todo y este no es el de ir rápido.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Debes estar más tranquilo de lo común, debido a que Marte entra en tu signo y esto te empujará a ser más impulsivo de lo normal, con los riesgos que esto significa. Es necesario darle una vuelta más a los asuntos y no dejarse llevar con facilidad por el viento que te empuja.

Cáncer (junio 22-julio 22)

El regresar a realizar actividades laborales o proyectos te hará muy bien. Tienes claros los objetivos hacia los cuales te quieres acercar, por lo cual ayuda a enfrentar mejor todos los obstáculos que enfrentas. Se acerca un nuevo mes y esto te ayuda a sentirte mejor.

Leo (julio 23-agosto 22)

A pesar de que te encuentras en un momento muy favorable, no consigues estar tranquilo que lo que tienes. Las relaciones personales te preocupan más de la cuenta, sobre todo en lo amoroso y en lo familiar, donde hay algo que no te termina de convencer.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

No es un buen momento para el bolsillo y eso te preocupa más de la cuenta. Hay veces en que los problemas no son tan graves, pero tú haces de ellos todo un tema, agrandando muchas veces situaciones que no son para tanto. Pronto se solucionarán tus inquietudes.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Estás pasando por una situación compleja, pero todo tu entorno y los planetas apuntan a tu favor. Debes tener fe que saldrás fortalecido de todo lo que estás viviendo. Pronto solo será una página mala dentro de un gran libro, como lo es tu vida.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Las cosas no pueden ser siempre a tu manera. Debes saber ceder en ocasiones, sobre todo cuando del otro lado hay gente que te quiere, tal como tu familia o tu pareja. Es mejor perder una pelea, que perder a personas que son importantes para ti.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Lo amoroso te golpea con una muy buena noticia. Debes seguir la corriente porque ella te llevará a un lugar en el que soñabas estar desde hace mucho tiempo, más allá de todo lo laboral. Los planetas te mandan su mejor energía.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Muchas veces hay que saber dejar ir a personas que no te estaban haciendo bien. El fin de una relación, puede ser el inicio de un periodo mejor. No romantices las situaciones pasadas, ya que la mente suele hacer malas jugadas cuando todavía tiene sentimientos involucrados.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Cuando estás seguro de lo que quieres, no te molestas para nada hacer algunos sacrificios para conseguir o ir a donde deseas. Pagas el costo sin preguntar el precio. No siempre esto sale bien, pero pronto los hechos de demostrarán que tomaste la decisión correcta.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

No es el mejor momento para prestar dinero, debido a que tus finanzas no pasan por el mejor momento. No importa si quien te lo pida es alguien de confianza, cuando hay billetes de por medio el tema puede complicarse. Ten prudencia con los gastos y no derroches en cosas innecesarias.