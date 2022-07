Aries (marzo 21-abril 20)

Hoy vivirás una muy linda jornada, de mucha paz y buena compañía, rodeado por la familia y las personas que te sacan una sonrisa cada vez que estás con ellas. Las energías apuntan a tu favor y tendrás mucho que agradecer, ya que serás sorprendido por una muy buena noticia.

Tauro (abril 21-mayo 20)

La Luna está de tu lado hoy y te será de mucha ayuda en todo lo que hagas, ya sea en los planos más personales o en lo laboral. Será decisión tuya elegir en qué usas esta buena energía e inspiración. La suerte baila en tu esquina y no dudes en aprovecharla.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Eres una persona muy inteligente y con la capacidad necesaria de desenvolverte en varias áreas. Sin embargo, no eres el dueño de la verdad y debes tener la humildad de escuchar a los demás que te quieren ayudar. No es buen día para prestar dinero, a pesar de que quien lo pida sea de confianza.

Cáncer (junio 22-julio 22)

No entres en conflictos familiares, menos sabiendo lo mucho que te afectan. La mejor pelea es la que se evita y nunca es bueno enemistarse con personas que a pesar de sus actitudes, te quieren. Tu mejor arma es la paz e intenta llevarla a tu entorno para que no estallen más problemas.

Leo (julio 23-agosto 22)

Es una jornada en la que te sientes deseoso por vivir nuevas experiencias, conocer nuevos lugares y tener aventuras enriquecedoras para tu alma. Es importante de vez en cuando relajarse con días así y romper con la rutina que te va estableciendo el trabajo o el estudio.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Muchas veces los días laborales te hacen sentir completo gracias a que tu vida tiene una dirección clara, basada en los objetivos del trabajo. Sin embargo, en tus jornadas libres no sabes qué hacer con tu tiempo y te invade la nostalgia. Sal al mundo y haz lo que te guste. Demuéstrale a tu cabeza que no todo es trabajar.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Te preocupa el dinero producto de que tienes algunos proyectos en mente, pero te da miedo el que corra peligro lo que con tanto esfuerzo has juntado. Será un día de reflexión y de pensar con la cabeza en frío, si realmente quieres realizar esos gastos o no.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Hoy será de esos días en que comienzas a darle vuelta a todos los asuntos, donde te inunda la sensación que no tienes todo lo que quieres, a pesar de que eres muy afortunado. A todos nos llegan esos pensamientos a veces, pero debes saber que tienes una gran vida. Solo necesitas descansar para poner tu cabeza en orden.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Últimamente la paciencia no ha estado muy presente en tu vida y te involucras en problemas y discusiones a las que nadie te ha invitado. Evita los conflictos familiares. Eres una gran persona que solo no está en su día. No hagas que esto termine en peleas con tus seres queridos.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Tendrás un día muy feliz rodeado de las personas que más quieres. Es un buen día para estar en paz y descansar de las tareas que te pone la vida a medida que van pasando los años. El amor también te regala una buena jornada, solo ten abierto tu corazón para recibir el cariño.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Tienes muy buenas intenciones, pero el no ser cuidadoso en las formas hace que lo que quieres no sea bien recibido por tu actitud. Muchas veces hay que saber ceder para lograr convencer a los demás. No seas tan rígido en todo, que la vida tiene más colores que el negro y blanco.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Tienes todo para tener un día tranquilo y haciendo las cosas que más te gustan. Sin embargo, algunos dolorosos recuerdos de problemas que nunca enfrentaste como debías, te molestarán. A veces es una buena oportunidad para analizar las cosas y cerrar las heridas de una vez por todas.