Aries (marzo 21-abril 20)

No son buenos tiempos para caer en gastos innecesarios o inversiones riesgosas. Estás en una etapa de mucha positividad, pero que eso no te lleve a tomar decisiones basadas en corazonadas, sobre todo en el aspecto financiero, ya que no todos tienen tus mismas buenas intenciones.

Tauro (abril 21-mayo 20)

La perseverancia debería ser tu apellido, ya que una vez que empiezas algo no lo sueltas hasta terminarlo. Sin importar lo que pase en el camino o las dificultades que se te presenten, ahí sigues. Aplica a lo laboral como en lo amoroso. No desanimes, que pronto te podría llegar el premio.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Muchas veces las cosas marchan de maravilla, pero a ti te dominan sensaciones negativas que no te dejan ver que todo va bien. Debes ser paciente, sentarte y mirar a tu alrededor. Eres muy afortunado con lo que tienes y las personas que te quieren. Deja los fantasmas de lado y disfruta tu hermosa vida.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Hay etapas en la vida donde las emociones y situaciones son tan cambiantes que parece un sube y baja. Estás atravesando por este periodo y pasas por días muy felices, como por otros de mucha tristeza. Debes saber encontrar el equilibrio entre tanto ánimo cambiante, que al final todo lo controlas tú. Nadie más.

Leo (julio 23-agosto 22)

Tus proyectos y objetivos parecen ir por un resbalin, empujados por los hechos auspiciosos que rodean tu vida. La fortuna está de tu lado y más que nunca es una etapa muy productiva, donde debes aprovechar de empujar por las metas que tanto has anhelado. Fuerza que ya disfrutarás de lo sembrado.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

El último tiempo ha sido de mucho trabajo y horas extras, pero el cuerpo no es de fierro y también necesita su oportuno descanso. Este es el día ideal para regalárselo. Ten la paz que no te entregas en la semana y disfruta de una jornada de relajo y placer.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Todo va sobre ruedas y la vida te sonríe, pero hay algo en ti que no termina de cuadrar, por lo cual no te permites disfrutar ni ser feliz. La melancolía pareciera que te invade sin justificación alguna. Solo tú tienes la respuesta a estas preocupaciones. Analiza que puerta no has cerrado.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Los planetas apuntan a tu favor y la fortuna estará de tu lado. Lo sentimental te trae muy buenas noticias, donde un viejo anhelo amoroso golpeará tu puerta y solo será decisión tuya si te subes en la aventura o no. En lo laboral y lo familiar el éxito también está de tu parte.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Estás muy motivado sobre las metas que te has impuesto de aquí a fin de año. Te sientes con la energía suficiente para lograr lo que anhelas, a pesar de que el camino no siempre está lleno de paisajes bonitos. Si lo quieres, ve por ello, que el único que fracasa es quien no lo intenta.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

A pesar de que tienes todo a tu favor, muchas veces le das espacio a lo negativo y te dejas llevar por malos pensamientos que solo están en ti. Has hecho las cosas bastante bien y es un buen momento para disfrutar del esfuerzo realizado. Los fantasmas solo están en tu cabeza.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Pese a que te encuentras en medio de muy malas tormentas, tú ya has navegado por aguas turbulentas. Nunca pierdes tu fe porque ya has sobrevivido a situaciones peores, por lo cual sabes que de alguna forma lograrás salir airoso y con otra medalla más. Eres muy fuerte.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

La vida te presenta dos caminos en lo sentimental, donde solo tú tienes la respuesta con la decisión que quieres seguir. La cabeza te dice una cosa, aunque el corazón te presenta otra. Tú tienes la verdad, todo siempre tiene riesgo, pero se tú quien decida escuchar a lo que cree que vale la pena el esfuerzo.