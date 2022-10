Signos del Zodiaco

Aries (marzo 21-abril 20)

El fin de semana comenzará con mucha alegría, será favorable en los asuntos del corazón y la vida íntima o familiar, que en general te traerán buenas noticias y vivencias agradables en su gran mayoría. Pero también habrá mucha nostalgia, debido a que probablemente tendrás recuerdo alguien que ya no está aquí.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Día intenso en el tema emocional pero también en el ámbito de actividades. El día será algo tenso o crispado por la mañana, pero mucho más agradable o feliz por la tarde. Los momentos tensos se deberán a que hoy comenzarás mostrando un carácter obstinado, pero durante la tarde pasará.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Durante este día podría ser de mucha tristeza familiar, donde se presentará algún problema o una situación adversa que podría repercutir bastante en ti, al menos durante gran parte del día. Por la tarde te irás recuperando.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Tendrás un gran día, pero no porque vayas a lograr grandes triunfos sino porque serás capaz de sobreponerte con éxito a una situación de bajón emocional e introversión. Sin embargo, a diferencia de otras veces, hoy no te conformarás y te negarás a encerrarte en ti mismo. En general será un día muy positivo.

Leo (julio 23-agosto 22)

Tendrás un día de mucha fortuna, tanto en los asuntos materiales y sociales como en la vida íntima. Te sentirás muy optimista, con mucha fe e inspiración. Si te gusta realizar alguna actividad artística podrás tener un día excelente. Felicidad en lo sentimental y familiar.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Hoy conocerás de nuevo esa gran sensación sobre sentirte relajado y feliz, al menos durante una parte del día, aunque luego, seguramente ya por la tarde o hacia el final del día, volverás de nuevo a tu realidad, esa en la cual te sentirás más estresado o agobiado.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Hoy se podría decir que será un día agridulce, por un lado, las cosas te irán muy bien y todo saldrá como quieres, mientras que en lo más íntimo de tu corazón te sentirás bastante decaído o triste, y ese sentimiento se podría intesificar durante la tarde y la noche.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Hoy intenta ser muy prudente y estar tranquilo porque podrías tener conflictos con alguno de tus seres más queridos. Aunque te dominas muy bien por fuera, sin embargo, en tu interior estás lleno de rabia. Pero nada de esto tiene ver con tu pareja o tu familia y podrías hacerles daño sin querer.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Será un día bastante particular porque todo lo que te propongas hacer te saldrá al revés o de una forma muy distinta a como lo tenías planeado. Si haces algún viaje o alguna excursión las cosas no irán como tú esperas y surgirán dificultades no previstas. Sin embargo, como optimista que eres sacarás una lección positiva de todo ello.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Te cuesta mucho conseguir las cosas que te propones en la vida. Luchas y aguantas más que nadie, es por eso que solo tú sabes el dolor y el agotamiento que se queda en tu corazón. Hoy es probable que te así, cansado y desfondado porque el camino es muy duro y la meta está aún muy lejos. Al final del día estarás mucho mejor.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Tu fin de semana partirá con el pie izquierdo debido a preocupaciones con el dinero, lo cual te podría conducir a tensiones y discusiones con tus familiares y seres queridos. Por eso debes tomarte todo con más calma, no te impacientes, las soluciones llegarán en el momento adecuado.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Tu personalidad es profundamente emocional y te dominan los sentimientos por encima de tu lado más racional. Esta es una de las características más claras de tu persona, por eso mismo hoy las emociones y sentimientos estarán a flor de piel. Por ello, es posible que en algunos momentos del día quieras estar completamente solo.