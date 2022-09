Aries (marzo 21-abril 20)

Con el pasar del día tu espíritu conquistador decaerá un poco y te mostrarás algo más sentimental, incluso en algunos instantes, más sensible o vulnerable, sobre todo por la tarde. Necesitarás tener más cerca de ti a tus seres queridos o estar totalmente solo, y poner en orden tu mundo interno Solo es algo momentáneo.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Experimentarás cansancio o agotamiento de tanto pelear y de tener que hacerlo en tantos ámbitos. Te amenazará un leve bajón de ánimo, un oculto deseo de dejarlo todo, especialmente hacia la tarde, después de enfrentarte a muchas tensiones matinales. Pero solo necesitas cargar energías, no más que eso.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Sin que lo puedas evitar, hoy te asaltará la negatividad, tristeza, melancolía o puede que también penas sentimentales o familiares. En algunas ocasiones estos bajones anímicos podrían incluso no tener causa verídica, pero por suerte al final lograrás superar todas esas cosas de manera triunfal gracias a tu naturaleza fría y cerebral.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Debes ir prudentemente porque podrías llevarte una dolorosa decepción de alguien confiable y de quien esperas apoyo o alguna ayuda relacionada con lo laboral o financiero. Saldrás adelante a cualquier costo, pero puede que te afecte un montón. No obstante, es bueno que las falsas amistades den la cara.

Leo (julio 23-agosto 22)

Fortuna o éxito relacionados con algún viaje o con una persona que vendrá desde sectores remotos. Una vez más estás ante un día fructífero pero algo más ajetreado, más sorpresivo y con situaciones inesperadas aunque, en gran parte, positivas. Vas a tener la agradable sensación de que ya por fin tu vida andará nuevamente.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

El Sol y Venus avanzan por tu signo y pese a que tus éxitos no suelen deberse a la fortuna, ahora tendrás un instante de triunfo o reconocimiento, o simplemente que las cosas salgan como tú quieres, sin que nada ni nadie te ponga muchas dificultades por el camino. Este es tu momento.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Hoy vivirás un momento inspirado y afortunado, sobre todo en los temas laborales y materiales, pero además lo notarás en tu vida privada. Algún inconveniente o algún bloqueo que te ha estado molestando o agobiando desde hace algún tiempo se arreglará hoy o se pondrán las bases para que se solucione luego y de buena manera.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Hoy te enfrentas a un momento agridulce porque te aguarda un buen día para los temas laborales, materiales y mundanos en general, pero podría no ser tan positivo en tus asuntos personales y la vida privada o familiar. Puede que tengas un desengaño en el amor, o algo que esperas ilusionado al final no ocurra.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

La amistad es algo muy importante en tu vida, a veces puede que más que el amor, pero te aguarda un triste desengaño porque en tu círculo cercano hay alguna manzana podrida, alguien relacionado con tu vida laboral. Esa persona se sacará la máscara, pero no podrá causarte ningún mal.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Hoy predominarán los sentimientos y emociones, y tus asuntos personales se impondrán sobre las ambiciones laborales, financieras y mundanas en general, incluso aunque no lo desees. Esta es la hora del corazón y debes dejarlo andar, porque osino, él no te dejará tranquilo.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Experimentarás sensaciones de alegría o de gran optimismo, con o sin razón sentirás que muy luego tus sueños se harán realidad y algo te dice dentro de ti, con gran fuerza, que vas por la vía correcta. En realidad todo ello te viene del corazón y no de la mente, pero es muy positivo y harás bien en dejarlo andar por sí solo.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Hoy será un día de dolorosos desengaños. Has logrado grandes proyectos de trabajo o grandes negocios, has transitado por importantes ilusiones, convencido de que con certeza ibas a alcanzar el éxito. Pero ahora te llega un balde de agua fría y quizás ese triunfo no se alcance o cueste mucho más sacrificio de lo que esperabas.