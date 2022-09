Aries (marzo 21-abril 20)

Tras días un poco crispados hoy te aguarda un día realizador y con más armonía, más propicio a obtener ayudas o a que te pongas las cosas algo más simples. Te ocurrirá sobre todo en el trabajo y los temas mundanos, pero también te va a pasar en la vida íntima. La semana laboral finalizará felizmente para ti.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Por mayores que sean los obstáculos tú nunca dejas de perseverar hasta que no obtengas lo que buscas, y ese será el espíritu que tendrás a lo largo del día de hoy. Tu obstinación es capaz de derribar todos los muros, por eso sabes que pase lo que pase finalmente acabarás concretando tus sueños.

Géminis (mayo 21-junio 21)

La desgracia o hundimiento de tus contrarios o enemigos puede hacer que sea un buen día para ti. El destino te abrirá rutas que otros te habían cerrado. Hoy se hará realidad ese famoso dicho que dice que "no hay bien que por mal no venga" y tanto si el mal les pasa a los demás o incluso a ti mismo, será por tu bien.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Hoy tendrás lucha y tensión en tu vida mundana pero paz en tu alma y tu corazón, porque sabes que estás haciendo lo que debes hacer y luchando por intentar hacer realidad tus sueños. Por mucha suerte que tengas nunca te sacarás la lotería si por lo menos no juegas. Este es el camino que debes seguir a diario.

Leo (julio 23-agosto 22)

La buena disposición volverá nuevamente a tu alma y con ella también la bondadosa estrella que en estos momentos está bien alta y brillante dando luz a tu destino. Por eso no te enredes en pequeñas disputas domésticas porque ahora deberías creer en grande y luchar por esos triunfos laborales y financieros que esperan por ti.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Este día será dominado por los sentimientos y los temas sentimentales o familiares adquirirán una importancia mayor a lo habitual. Pero no debes sufrir ni temer porque si los demás pueden ser felices tú también podrás, nada hay en ti que te lo impida y pronto la vida te brindará una nueva oportunidad.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Te aguarda una prueba relacionada con el amor y los sentimientos, es probable que hayas puesto tus ilusiones en la persona incorrecta o no hayas sabido gestionar bien la relación, pero lo cierto es que te enfrentas a algún balde de agua fría que es, en realidad, bueno para ti aunque crear todo lo contrario.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

La Luna transita por tu signo y eso aumentará todo lo relacionado con las emociones y sentimientos, pero es en ese ámbito que tu felicidad está separada por dos caminos o dos seres. Ahora te sientes confuso y por ello es conveniente esperar un poco más para tomar la decisión correcta. Pero no te equivocarás.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Un gran cambio o transformación se acerca a tu vida, se trata de una buena evolución, pero a ti te parecerá lo contrario porque primero te obligará a soltar situaciones o personas que no te convienen o detienen tu evolución, pero debes tener confianza en tu destino y pronto sentirás alegría.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Hoy será un día de grandes esfuerzos y sacrificios en tu trabajo, un día de peleas no recompensadas, o en todo caso esas ganancias llegarán posteriormente. Además, quizás también en tu vida íntima tengas algún pequeño mal rato. No hay duda de que es un día de tristeza o no agradable, pero la tormenta pasará luego.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Cuídate de las traiciones, o en el mejor de los casos con los desengaños. Tú estás con muchos ideales y buenas intenciones, pero bastantes personas que te rodean no se parecen nada a ti. Debes defender lo que es tuyo y debes pensar que muchas veces por la caridad entra la peste, y no mereces que se aprovechen de ti.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Estás a punto de obtener algo por lo que llevas harto tiempo luchando, algo relacionado con el trabajo y tus aspiraciones, pero hasta que no lo consigas del todo no le menciones a nadie tus planes porque te los podrían abortar o se te pondrá todo más difícil. El silencio o la discreción serán ahora tus mejores herramientas.