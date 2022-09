Aries (marzo 21-abril 20)

Tienes que ser prudente y sensato a la hora de tomar iniciativas o introducirte en negocios en donde tengas que apostar tu patrimonio o tus finanzas, o simplemente a la hora de hacer algún importante desembolso económico. Al final las cosas se podrían poner complejas o hasta incluso llegar a torcerse y causarte gran malestar en tus finanzas.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Este será un día constructivo y positivo para ti, pero no libre de lucha, ajetreo y complejidades por superar. Muy bueno en el caso de que tengas que viajar u ocuparte de temas relacionados con el exterior del país. También te irán bien las cosas si tienes que tomar alguna relevante iniciativa o arriesgarte en el trabajo.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Te aguarda algún cambio severo o algún importante giro inesperado en los hechos, que podrían venir impuestos por el destino o incluso provocados por ti mismo. Pero debes tener mucha precaución con tus finanzas y tu patrimonio, aunque eres muy sabio podrías equivocarte llevado por una confianza excesiva.

Cáncer (junio 22-julio 22)

La tranquilidad y la felicidad vuelven otra vez a tu vida, en forma de un nuevo amor o una gran amistad. Tu vida recuperará de nuevo su sentido y tu alma, que estaba oscura y sola, ahora por fin se ilumina y se llena de nuevo. La esperanza regresa a tu ser, para volver al camino con compañía y felicidad.

Leo (julio 23-agosto 22)

Hoy tendrás la misma fortuna y las mismas ayudas y oportunidades que en los días anteriores, solo que hoy vas a tener que batallar un poco más y tratar de superar mayores obstáculos, especialmente en tu trabajo, negocios o la vida social. Pero como ahora tu estrella brilla más que nunca no te preocupes porque tendrás socorro.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Tendrás un día nostálgico y con una serena melancolía, de regresar la mirada hacia el pasado y recordar los momentos más hermosos y felices de otra época. Pero si deseas que esto sea realmente positivo para ti debes buscar apoyo en todo ello para coger fuerza y pelear, para que en un futuro puedas volver a tener esa felicidad extraviada.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

No habrá dudas que será un gran día porque hoy lograrás desbloquear una instancia que te tenía parado, arreglar un problema o escapar de un asunto que solo te traía mala suerte. También esto te permitirá que te despidad de una etapa de cierto abatimiento o pasividad para entusiasmarte nuevamente y seguir avanzando por tu camino.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

No te dejes llevar por los celos o la desconfianza porque de esta forma solo puedes malgastar una excelente relación, y además, lo peor es que no estás en lo cierto y tan solo te has alarmado por cosas irrelevantes. Tu vida sentimental es más sólida de lo que imaginas y tus constantes sospechas solo sirven para que tambalee sin argumentos.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Si todo marcha bien y tú pones de tu parte en lo posible, hoy tendrás a los planetas influyéndote de una forma muy positiva y puedes gozar de un día muy suertudo, tanto en los asuntos del trabajo, negocios o vida social como también en la vida íntima y otros ámbitos de índole personal. Es una hora excelente para tomar iniciativas.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Hoy te irá bien en todo lo que tenga relación con el trabajo y asuntos financieros, tus esfuerzos darán fruto y saldrás sin problemas de las complejidades que te salgan al paso. Sin embargo, pese a todo te encontrarás preocupado o melancólico, tal vez sin saber la razón o dándole vueltas a algunos problemas familiares que no te tienen tranquilo.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Estás del lado de la fortuna, al menos hoy, porque te ocurrirá algo muy bueno o se te despejará un camino o se arreglará algún problema que te estaba agobiando sin que tú tengas que realizar nada, ya que simplemente serán las circunstancias las que harán su trabajo u otras personas las que pelearán por ti. Es un día de suerte.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Estarás ante un instante suertudo o serás tú el que se sienta muy bien, pero por alguna razón te aguarda un día lleno de sorpresas agradables, bueno para el amor o la amistad, donde hoy recibirán grandes noticias sobre cosas que esperabas y querías. A veces la vida te da malos ratos, pero hoy te brindará recompensas.