Aries (marzo 21-abril 20)

Estás pasando por un muy buen momento, pero esto no debe hacer que te confíes y llevarte a tomar decisiones demasiado arriesgadas. Que tu seguridad no se transforme en soberbia, ya que las consecuencias podrían alejar tu buena fortuna.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Debes ser prudente en tu actuar, ya que no estás atravesando tu mejor racha en lo sentimental. Tanto en tus relaciones amorosas como en las familiares, las cosas se encuentran en un punto delicado, por lo que hoy no es la mejor jornada para batallar en estos asuntos.

Géminis (mayo 21-junio 21)

La suerte está bailando en tu esquina en todos los aspectos, sobre todo en lo amoroso. Es un buen día para tomar la iniciativa y acercarse a aquella persona que desde hace algún tiempo te llama la atención. No tienes nada que perder, tal vez te sorprendes y te va mejor de lo que esperabas.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Durante este periodo del año los vientos de la primera comienzan a asomar poco a poco, lo cual te llena de energía, lo cual te empujará a tomar decisiones muy importantes en la materia laboral. El esfuerzo que has realizado en los últimos meses rinde frutos en septiembre.

Leo (julio 23-agosto 22)

Los asuntos van como tú deseas y esto te está trayendo mucha fortuna en lo económico. Se prudente con lo que recibes, porque, así como estás pasando por una buena racha, el día de mañana quizás no tengas la misma suerte.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Después de estar cavando por mucho tiempo, estás muy cerca de encontrar el petróleo. Tal vez no te des cuenta, pero deber seguir con la misma perseverancia que hoy te tiene muy cerca de lograr aquella recompensa por la que tanto has trabajado.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Las cosas van bien para ti, por lo que no es necesario que te concentres en aquellas personas que no te quieren ver triunfar. Que las energías negativas te resbalen, no uses el retrovisor y sigue mirando hacia adelante que vas por muy buen camino.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

A pesar de las dificultades que se te puedan presentar, estas con tu estrella de la suerte sobre tu cabeza, por lo que no te preocupes demasiado de vallas que se te puedan cruzar, ya que lograrás saltarlas con mucho éxito. Nadie podrá impedir que llegues a la meta.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Estás en la situación adecuada para enfrentar tus temores y hacer realidad aquellos sueños los cuales no has logrado solo por miedo a pasarlo mal. No hay triunfo sin peligro y tú tienes las herramientas necesarias para llegar a los lugares que siempre has anhelado.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Te encuentras lleno de renovadas energías, las cuales te ayudan a ir por nuevas ambiciones, sobre todo en el trabajo. Muchas veces has pecado de modestia y te has puesto techo cuando tienes todo para llegar más alto. Metas que veías lejanas están cada vez más cercanas.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Esos problemas que parecían sin solución, comienzan a resolverse de manera natural. Es el curso de la vida el que está poniendo todo en su lugar, solo relájate y ve como el esfuerzo que has realizado rindo muy buenos frutos. Estás dejando atrás una época muy compleja.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Te sientes muy bien lo que hace que el optimismo te empuje a realizar grandes cosas. Estás lleno de energías que te obligan a ir por una causa que no solo te beneficia a ti, sino que también a otras personas que necesitan de tu ayuda.