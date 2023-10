América de Cali es para muchos el equipo que mejor está jugando en la actualidad en el fútbol colombiano, esto debido al buen rendimiento en los partidos que ha disputado, con los que ha sometido a los rivales, goleando a varios de ellos y siendo uno de los equipos que ya está clasificado a los cuadrangulares de manera anticipada.

Los elogios han sido de manera masiva al entrenador Lucas González, debido a la idea que ha podido plasmar en los ‘Diablos Rojos’, el cual ya había mostrado en el primer semestre con Águilas Doradas, el cual inicialmente le costó en el cuadro americano y por poco lo echan del club, pero que ahora le está dando buenos frutos.

El rendimiento del conjunto ‘escarlata’ y estilo de juego que ha mostrado tiene encantada no solamente a su afición, sino que a una parte del sector de la prensa y también a los rivales, que han asegurado que les gusta la manera en la que está jugando con un fútbol vistoso, como lo expresó el mediocampista de Millonarios, Daniel Cataño, hace algunos días.

Ahora el que habló sobre los ‘Diablos Rojos’ fue el experimentado futbolista y figura del Junior de Barranquilla, Carlos Bacca, quien en una entrevista para ‘AS Colombia’, confesó su gusto por el estilo de juego del equipo que dirige Lucas González, del que resaltó que es un fútbol moderno al mejor estilo europeo, en donde se piensa más en atacar que en defender.

“Me gusta el fútbol del América, un fútbol valiente, un fútbol a lo europeo, defienden con 3 o 4 no más. Tener siempre la pelota. Mentalidad de que si te hacen 2 goles, hacer 3 o 4. Tener la pelota, la posesión y tratar de hacerle daño al rival. Me gusta mucho ese América”, expresó el delantero atlanticense.

Carlos Bacca y su gusto también por Millonarios

El delantero también habló del cuadro ‘azul’ de la capital colombiano, pero no del que está jugando actualmente, sino del que logró consagrarse campeón, del que indicó que le gustaba la forma en la que jugaba, pero destacó que se le ha dado continuidad a la nómina y al cuerpo técnico, algo que no pasa en el conjunto ‘rojiblanco’.

“Me gusta por momentos Millonarios, no tanto este semestre, el pasado. Pero si te das cuenta, Millonarios viene y nada más cambia 2, 3 jugadores, deja la base, el mismo trabajo, el mismo entrenador. Yo he venido a Junior y he tenido 5 técnicos, muchos compañeros se fueron, de la nómina a la que llegué, quedan muy pocos, pero todo se basa en el resultado”, dijo Bacca.

Así han sido los números de Carlos Bacca en la Liga Colombiana

El atacante del Junior ha participado en todos los 17 juegos que ha disputado el cuadro ‘tiburón’ en la Liga Colombiana II-2023, siendo titular en 16 de ellos y solamente en uno ingresó desde el banco de suplentes, por lo que ha sumado 1.157 minutos en cancha, en donde ha convertido 8 goles, 4 fueron de ellos desde el punto penal, además ha hecho 17 remates a puerta con una precisión del 50% y metió dos asistencias.

Encuesta ¿Cuál crees que es el equipo que mejor juega en la Liga Colombiana? ¿Cuál crees que es el equipo que mejor juega en la Liga Colombiana? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.