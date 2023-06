América de Cali aún no define cuál será su nuevo entrenador de cara a lo que será el segundo semestre del 2023, tras confirmar la salida del técnico Alexandre Guimaraes, es por esto que también se está a la espera de confirmar los refuerzos que llegarían al equipo, pero se debe tener el aval del nuevo ‘timonel’.

Uno de los jugadores que tuvo un gran rendimiento con el cuadro ‘escarlata’ fue el delantero Carlos Darwin Quintero, quien no pudo tener el mismo nivel del ‘todos contra todos’ en los cuadrangulares, hecho que generó algunas críticas por parte de una parte de la afición de los ‘Diablos Rojos’.

Inicialmente, en América no habría dudas de que Darwin continúe en el segundo semestre, pero debido a su experiencia y el gran rendimiento que mostró, no sería raro de que algún club del exterior le interese el futbolista, como lo podría ser Boca Juniors de Argentina, club que no viene realizando un buen torneo local.

El exportero de la Selección Colombia e ídolo de Boca, Óscar Córdoba, habló en una entrevista para el programa ‘F90’ del canal ESPN en su versión Argentina, allí le consultaron sobre qué jugador le recomendaría al cuadro ‘Xeneize‘ para que fichara en el próximo mercado, a lo que no dudó y aseguró que Carlos Darwin.

Córdoba está en territorio argentino, debido a que disputó el partido de despedida de Juan Román Riquelme, quien es el vicepresidente de Boca, por lo que según indicó, si le consultan qué jugador del fútbol colombiano debería llevar, le recomendará a Quintero, algo que podría preocupar en América.