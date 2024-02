América de Cali no vive una buena actualidad, debido a los pésimos resultados y el pobre rendimiento que ha mostrado el equipo en lo colectivo, por lo que los apuntados son los futbolistas y el entrenador César Farías, quien ha sido blanco de críticas y hasta algunos han pedido su salida, pero el venezolano se refirió a la actualidad de su plantilla.

En rueda de prensa ante los medios de comunicación, Farías reveló uno de los grandes inconvenientes que tiene el equipo, como lo es la cantidad de futbolistas lesionados que tiene, lo que ha afectado en poder darle descanso a otros jugadores que vienen con cargas y pueden sumarse a la lista de lesionados.

El hospital del América de Cali

Farías mencionó cada uno de los casos de los jugadores que presentan problemas físicos en los ‘Diablos Rojos’: “El partido pasado (ante Equidad), no contamos con John García por una virosis. Andrés Mosquera Guardia nos jugó con un problema en su tendón de Aquiles. Lo exigimos por las necesidades y su disposición. Eso nos llevó a que lo perdamos para las siguientes dos jornadas y tal vez la tercera”.

Y agregó: “El caso de Nilson Castrillón, que no ha podido estar apto desde que llegamos. A Edwin Velasco hoy lo cambiamos porque tenía mucho tiempo sin 90 minutos. Él salió contracturado en el segundo partido de local y a partir de ahí, no tener a Castrillón, no nos ha permitido dosificar a Esneyder Mena, que se ha exigido al máximo. Ha tenido que estar todos los partidos”.

“Cuando tenemos dos centrales, un lateral derecho y uno izquierdo, no podíamos tener ningún tipo de alternancia. Rodrigo Holgado está contracturado, Barrios entró y en la segunda jugada se desgarró”, concluyó César, dejando ver los inconvenientes que ha tenido para darle continuidad a un mismo equipo.

El próximo partido de América de Cali

El cuadro ‘escarlata’ se medirá en la fecha 10 de la Liga Colombiana I-2024 ante el Deportivo Pereira, duelo que se llevará a cabo en el estadio Hernán Ramírez Villegas, el día sábado 2 de marzo a las 6:30 PM, en donde tendrá a obligación de sumar los tres puntos.