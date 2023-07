Edwin Cardona se empieza a acostumbrar a lo que es su nueva vida en la ciudad de Cali, es por esto que de a poco está conociendo algunas de las tradiciones de los vallecaucanos, como lo son su música, comida y costumbres, así se pudo ver un video que publicó el América de Cali en sus redes sociales.

Con motivo al cumpleaños número 487 de la ciudad de Cali, el cuadro ‘escarlata’ invitó a sus jugadores a probar una de las frutas típicas de los vallecaucanos, como lo es el chontaduro, alimento que es muy amado por algunos, pero poco querido por otros que no les gusta mucho su sabor.

En el video que compartió América, se puede apreciar que una parte de los futbolistas, tanto los vallunos como los que no, degustaron y expresaron su gusto por el chontaduro, pero a otros no se atrevieron a comerlo, así fue el caso del entrenador Lucas González, el cual indicó que no le gustaba, algo similar dijo el delantero Facundo Suárez.

Pero la reacción que más generó risas y llamó la atención, fue la del mediocampista Edwin Cardona, el cual se vio muy motivado y con deseos de probar el alimento, pero cuando lo mordió, no les gustó mucho y empezó a hacer gestos en su cara, buscando en donde tirarlo, pero ante la presión de sus compañeros, decidió pasarlo.

Aquí el gracioso video del chontaduro en América de Cali: