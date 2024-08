El mensaje de Duván Vergara a la hinchada de América luego de ser figura en Bucaramanga

“Hola a toda la hinchada americana. Muy contento con este triunfo, venimos desde el principio a sumar. Agradecido con todos allá atrás que siempre nos apoyan en todas las ciudades y bueno a seguir por el mismo camino. Dios los bendiga. No es la plata, es el corazón”, dijo Duván Vergara en los canales oficiales de América de Cali.

Cabe recordar que el debut goleador de Duván Vergara en este nuevo ciclo con América sucedió ante Atlético Nacional en la primera fecha de la Liga Colombiana II-2024 en el Atanasio Girardot de Medellín. Ahora el turno fue contra el actual campeón del FPC, que no se dio por vencido y luchó por la victoria de local. Cuando firmaban el empate, Adrián Ramos sorprendió y aprovechó la asistencia de Duván Vergara en el último minuto del juego.

