“El tema de los jugadores. Duván (Vergara) tiene una cercanía con nosotros, igual tiene contrato. Si llega a existir una posibilidad de volver al país, él ha sido muy claro en que nosotros seríamos la primera opción. En estos momentos él tiene un vínculo con su club y no es fácil esa llegada. De Juan Fernando no hemos hablado absolutamente nada”, dijo Marcela Gómez.

Los rumores sobre los jugadores en América de Cali no paran. Por ejemplo, en días pasados sonó el nombre de Andrés Tello, un jugador que está en el fútbol italiano. Otro de los que estuvo en la baraja de candidatos es Yerson Candelo, quien parece ya es confirmado y será jugador del equipo ‘Escarlata’. Se uniría a Felipe Gómez, un delantero colombiano que también fue oficializado.

